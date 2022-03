​3 interessante crypto’s om in te investeren in 2022

Investeren in cryptocurrency is razend populair. In een tijd waarin de rente op je spaarrekening 0% nadert en de prijzen aan de benzinepomp blijven stijgen, durven steeds meer Nederlanders de sprong te wagen en in crypto’s te investeren.



Maar welke cryptomunten zijn interessant om in te investeren in 2022? In dit artikel lopen we drie interessante cryptocurrency-projecten na. Let op: de informatie op deze pagina is geen financieel advies.



Bitcoin

Bitcoin blijft de nummer één op de cryptomarkt. De eerste en oudste cryptomunt bestaat al sinds 2009, en wordt door steeds meer partijen omarmd. Het idee achter de munt? Een digitale, decentrale valuta, zonder inmenging van centrale banken.

Beursgenoteerde bedrijven zoals MicroStrategy en Tesla hebben bitcoin op de balans staan, en El Salvador heeft de digitale munt zelfs ingevoerd als wettig betaalmiddel. Kunnen we in 2022 meer vuurwerk verwachten?

Ethereum

Denk je aan crypto’s, dan denk je aan Ethereum. Dit project is meer dan alleen een munt. Vrijwel alle innovaties op de cryptomarkt worden gebouwd met behulp van Ethereum. Denk bijvoorbeeld aan decentrale beurzen, NFT’s en de metaverse.

Keer op keer weten ontwikkelaars dit populaire project te vinden om nieuwe, interessante dingen te bouwen. Groeit de cryptomarkt, dan kan Ethereum daar van mee profiteren. Zien we ook een mooi 2022 tegemoet?

Decentraland

Facebook kondigde in oktober 2021 aan de naam van het moederbedrijf te veranderen in Meta. Dit had ook direct effect op de cryptomarkt. Verschillende munten richten zich namelijk op de metaverse en Decentraland is daar een goed voorbeeld van.

De metaverse is een verzamelnaam voor alle digitale werelden waarin je kan rondlopen en met anderen kan praten. Bekende voorbeelden uit het verleden zijn Second Life en Habbo Hotel.

En wat krijg je als je de metaverse combineert met crypto’s? Juist, Decentraland. Op dit platform kan je met crypto’s stukken land, huizen en accessoires voor je avatar kopen en verhandelen. Kan Decentraland ook in 2022 hoge ogen gooien?

Wil jij beleggen in BTC, ETH of MANA?

Wees je bewust van de risico’s

Investeren in cryptocurrency’s is razend populair. Maar wees je ook bewust van de risico’s. De cryptomarkt is vele malen beweeglijker dan de aandelenmarkt. Je kan je inleg, of een deel daarvan, verliezen. Zorg daarom dat je enkel investeert met geld dat je kan missen.