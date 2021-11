​Wat zijn de verlichtingtrends van 2022?

Industrieel, romantisch? Staal, stof? Interieurtrends veranderen elk seizoen. We zien steeds volledig nieuwe banken, tafels, stoelen en lampen. In lampen is bovendien ruim keuze: kan jouw thuiskantoor wel een mooie tafellamp gebruiken? Of heb je een lege hoek achter je bank waar perfect een staande lap past? We nemen je mee in dé verlichtingstrends van het nieuwe jaar.



Vroeger moest een lamp vooral licht geven en verder niet gezien worden, maar inmiddels is een lamp net zo bepalend voor je interieur als de rest van je meubels. Zeker als je kiest voor een grote blikvanger in huis. In 2022 wordt verwacht dat we nog steeds lampen willen die ofwel een statement maken, ofwel bijdragen aan de verdere interieurstijl.

Goud is goed

Een enorm trendy kleur is goud. Dat is het al een paar jaar en dat blijft nog wel even. Niet voor niets kun je nu ook makkelijker aan bijvoorbeeld goudkleurig bestek komen. Of je het nou goud noemt of messing, het geglinster mag nog wel even blijven. Of je nu voor een metalen kooilamp kiest of voor een ouderwets gouden lampenkapje, of misschien wel een gouden aap die een lamp in zijn hand houdt (wie kent hem niet?): er is keuze genoeg in gouden lampen, een trend die zeker nog even doorhypet.

Je hoeft niet per se nieuwe verlichting te kopen om mee te doen met de trends van 2022, want je kunt ook heel makkelijk zelf bijvoorbeeld een tafellamp die je al bezit aanpassen. Spuit hem met een spuitbus in een andere kleur, bevestig er lintjes aan voor een extra romantisch effect of verbuig het metaal zo dat er een andere vorm ontstaat. Je kunt er ook dingen aan bevestigen of er een mozaïek op maken waar het licht dan mooi doorheen schijnt. Je kunt veel doen, je kunt weinig doen, maar als je zelf iets doet aan de lamp, dan maak je hem uniek.