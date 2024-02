​Waarom Barbie-nummer I’m Just Ken zo’n internethype is

“Het lijkt niet uit te maken wat ik doe. Ik ben altijd nummer twee. Niemand weet hoe hard ik het geprobeerd heb. Ik heb gevoelens die ik niet kan uitleggen. Ik word er gek van.” Je zou het niet zeggen, maar dit zijn de woorden van Ken, het liefje van Barbie. We leerden dit liedje kennen in de zomer van 2023 toen de film Barbie uitkwam, waarin Margot Robbie de hoofdrol speelt en Ryan Gosling de rol van de opper-Ken vertolkt. Daarin zingt hij onder andere het nummer ‘I’m Just Ken’ en dat is een enorme hype op het internet. Dit is waarom.

Kenergy “Kun je de Kenergie voelen?” wil hij weten in dit lied, waarin hij zich hardop afvraagt waarom hij toch liefde ziet als hij naar Barbie kijkt, terwijl zij alleen maar een vriend ziet. Het is een lied waarin hij tegen zichzelf zegt dat hij goed genoeg is. Het gaat gepaard met een clip waarin Ken te strijde trekt met andere Kens en tegen andere Kens en waarbij het drama en het rare vechten elkaar afwisselt. Het is een van de leukste momenten uit de film, die sowieso geroemd wordt om zijn grappige decors, creatief filmmaken en toffe vertelling over een vrij feministisch én anti-feministisch onderwerp. Maar we kunnen ook stoppen met analyseren, want het is gewoon heel erg tof hoe zo’n geweldig acteur zichzelf totaal niet serieus neemt.

Dank Mark Ronson! Dat bewijst hij ook tijdens een awardshow waarbij het nummer zelf in de prijzen valt: I’m Just Ken wordt genoemd en het enige wat Ryan doet is vol ongeloof om zich heen kijken. Niet opstaan, niet lachen, niemand kussen: hij blijft gewoon zitten en kijkt alsof hij niet kan geloven wat hij hoort. Gelukkig heeft het nummer ook een schrijver, namelijk Mark Ronson, die samen met Ryan Gosling zelfs een kerstversie van het nummer heeft gemaakt. Ronson heeft het in zich om alle muziek in goud te veranderen en dat blijkt nu ook weer met zijn Ken-nummer. De film Barbie werd zelfs een tikkeltje herschreven om de powerballad te kunnen toevoegen.

Oscar-optreden En nu zijn we hier, bij een internethype die maar niet op lijkt te houden. Ryan Gosling zal het nummer zelfs ten gehore brengen tijdens de Oscars over een paar weken. Het nummer is zelfs genomineerd voor zo’n gouden beeldje in de categorie ‘best original song’. Hij neemt het op tegen een ander Barbie-nummer, namelijk What Was I Made For? van Billie Eilish, en de nummers The Fire Inside van de film Flamin’ Hot, It Never Went Away uit American Symphony en Wahzhazhe van Killers of the Flower Moon. We hopen dat hij wint, alleen al om te zien hoe Ryans reactie ditmaal weer zal zijn.