Expatfile vereenvoudigt FBAR-aangiftes voor Amerikanen

Expatfile is een toonaangevend Amerikaans belasting- en financieel technologiebedrijf dat een gebruiksvriendelijk belastingplatform biedt aan Amerikanen die in het buitenland wonen. Het bedrijf heeft een innovatieve oplossing gelanceerd die het proces van FBAR-aangiften (Foreign Bank Account Report) voor Amerikanen in het buitenland vereenvoudigt.

Als vervolg op het succes van de Amerikaanse expatvriendelijke doe-het-zelf belastingsoftware die in 2020 werd geïntroduceerd, heeft Expatfile een nieuwe stap gezet om de belasting- en rapportageverplichtingen van Amerikanen in het buitenland te verminderen door elektronische indiening van Form 114 (FBAR) te integreren in het belastingaangifteproces, met één klik op de knop.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Amerikanen zijn verplicht om jaarlijks informatie omtrent hun buitenlandse bankrekeningen te delen met een instantie genaamd Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Als het gecombineerde saldo van deze rekeningen op enig moment gedurende het jaar meer dan $10,000 bedraagt, moeten zij Form 114 (FBAR) elektronisch indienen. Deze Amerikaanse rapportageverplichting staat los van de belastingaangifte welke op haar beurt dient te worden ingediend bij de Internal Revenue Service (De Nederlandse belastingdienst).

De straffen voor het niet naleven van deze Amerikaanse rapportageverplichting zijn streng, beginnend bij een boete van $10.000 en in ernstige gevallen kan het zelfs resulteren in een gevangenisstraf.

FBAR-formulieren

Door het integreren van deze rapportageverplichting in Expatfile’s bestaande aangifteproces kunnen Amerikanen in het buitenland nu met een klik op de knop hun belastingaangifte en FBAR tegelijkertijd elektronisch versturen. Dit bespaart hen veel tijd en moeite en tegelijkertijd beidt het hun de zekerheid dat de FBAR-formulieren met succes naar FinCEN zijn verzonden. Dit wordt aangetoond door beveiligde digitale ontvangstbewijzen en bevestigingen.