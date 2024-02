World Car of the Year 2024: dit zijn de finalisten

De World Car of the Year 2024 verkiezing komt er weer aan. Deze begint traditiegetrouw met de bekendmaking van de Top 10 en Top 5 finalisten in zes verschillende categorieën van de World Car Awards. Het aftellen naar de bekendmaking van de winnaars eindigt op 27 maart 2024. Op die dag worden de winnaars live aangekondigd tijdens de New York International Auto Show .

De top tien finalisten zijn:

De winnaar van de World Car of the Year (WCOTY) 2024 zal worden geselecteerd uit de volgende top tien finalisten, gekozen uit een oorspronkelijke lijst van 38 kanshebbers:

BMW 5 Serie / i5

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE

Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz EQE SUV

BMW M2

BMW XM

Ferrari Purosangue

Hyundai Ioniq 5 N

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

Dit jaar namen 32 voertuigen deel in de categorie World Electric Vehicle. Er waren 13 auto's in de categorie World Luxury Car 2024. De World Performance Car 2024 had 17 auto's in de competitie. Er waren zeven kandidaten in de categorie World Urban Car 2024.

Alle voertuigen die deelnemen aan de bovengenoemde vijf categorieën komen in aanmerking voor de World Car of the Year award.