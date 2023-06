​Met de Bronco haalt Ford nog een klassiek paard van stal

In vergelijking met het aanbod in thuisland USA krijgen we in Europa maar 2 verschillende edities en dat met maar 1 enkele motorisatie, vraag is of dat een nadeel is. Je krijgt namelijk de keuze uit de Outer Banks en de Badlands, allebei met toch al redelijk straffe offroad capaciteiten (maar met minder kom je vandaag niet meer weg natuurlijk) en elks een eigen focus. De Outer Banks is meer de roadtrip variant zeg maar, met gewone wegbanden geen extra offroad opties en een sport modus. De Badlands daarentegen is het offroad broertje, met all-terrain banden, rockslider, sleepogen vooraan en een extra offroad modus (de Baja modus) in plaats van sport modus bijvoorbeeld. Dus afhankelijk waar je zelf de focus op wil leggen, maakt de keuze tussen 1 van deze beide edities wel redelijk makkelijk. Geef mij maar de Badlands trouwens ;-)

We kunnen beide modellen testen in de Ardennen en dat maakt de vergelijking nog makkelijker. Naast mooie kronkelende Ardeense baantjes testen we ook op gravel in een steengroeve, steil uphill op de skipiste van Ovifat en finaal ook op kronkelende boswegen op een privédomein welliswaar (want waar kan je in Belgie anders nog offroad rijden?). Alles ligt er droog bij dankzij de hitte van de afgelopen dagen, u ongetwijfeld ook niet ontgaan, en maakt dat beide modellen alle challenges makkelijk aankunnen. Moesten de steile, rotsige, boswegen er nat bijliggen en voorzien van de nodige modder dan had dit enkel een aangelegenheid voor de Badlands geweest, maar dat was nu niet het geval.

Design van de Ford Bronco

Capabel is die Bronco wel. En hij ziet er goed uit, vooral langs buiten. Het design is geinspireerd door de allereerste Ford Bronco die uitkwam in 1966 en dat is supercool eigenlijk, want dat was echt wel een vet design. De latere edities (er waren er 5 in totaal to Ford er de stekker uithaalde voor de eeuwisseling) zagen er veel minder aantrekkelijk uit. Design is dus echt goed gelukt, binnenin is het allemaal wat bruter en duidelijk meer bedoeld voor de Amerikaanse consument als je het ons vraagt.

En dat brengt ons meteen bij de vraag, voor wie is de Bronco in Europa bedoeld? Enerzijds lijkt het dat Ford met de Bronco de strategie van de Mustang nog eens wil overdoen, met dat verschil dat de klassieke Mustang ook hier altijd een populaire auto was en steevast te zien is op autobeurzen enzo. Dus er was wel een publiek voor, vraag is maar of de Bronco ook kan terugvallen op zo'n publiek - vraag eens aan een autoliefhebber of die hier al eens een vintage Bronco gezien heeft en het antwoord is waarschijnlijk negatief. Daarbij is de motorisatie die bij ons beschikbaar zal zijn (de 2.7L V6 biturbo met 10-traps automaat) niet meteen milieuvriendelijk en dat zal je voelen in de kostprijs natuurlijk. Goedkoop zal de Bronco niet zijn.