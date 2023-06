Volvo EX30 te zien bij The Ocean Race

Afgelopen week waren de zeilboten van The Ocean Race te bewonderen tijdens de tussenstop in Den Haag. Daar werden onder andere enkele havenraces gevaren. Volvo was jarenlang de hoofdsponsor én naamgever van deze zeilrace rond de aarde. Als de Volvo Ocean Race groeide het evenement tussen 2003 en 2018 uit tot een de grootste zeilrace, samen met The Americas Cup, van de wereld. In 2018 was Den Haag zelfs de finishplaats van de race. Dit jaar was The Ocean Race terug in ons land, als laatste tussenstop voordat de race aan de laatste etappe, naar het Italiaanse Genua, begon. Volvo is nog wel een van de hoofdsponsoren, maar niet meer de naamgever van de race.

Met (1)70 km/h over het water in een Rib

Woensdagmiddag mochten wij op uitnodiging van Volvo de havenrace in Den Haag van dichtbij bekijken. En dan bedoel ik letterlijk dichtbij. De autofabrikant had voor ons een Rib – ultrasnelle speedboat – klaargelegd. Daarmee konden we op het water voor de kust van Den Haag, de hele race volgen. Behalve de kapitein van de Rib voer ook professioneel zeiler Lennert met ons mee. Hij gaf zogezegd live commentaar bij de race. De trip met de Rib werd zo een onvergetelijke ervaring. Met snelheden die opliepen tot meer dan 70 kilometer per uur – op het water voelt dat als 170 kilometer per uur – stuiterden we door de branding, ons vasthoudend aan de stoeltjes die gelukkig goed geveerd waren.

Als ‘wannabe daredevil’ besloot ik echter gedurende het grootste deel van de race te blijven staan. Daarbij moest ik regelmatig, wanneer de Rib door de golven een meter of drie de lucht in gelanceerd werd om vervolgens met een klap weer op het water te belanden, goed door de knieën. In de tussentijd probeerde ik ook nog wat foto’s en video’s van de race te maken. Dat lukte, en ik ben ook niet uit de Rib gestuiterd, maar de gevolgen van al die klappen en dat gestuiter, was wel dat ik een dag later behoorlijk wat spierpijn had. Ondanks deze ruwe vaart was de race zelf toch goed te volgen. Dat uiteindelijk de Nederlandse boot, Jajo, de havenrace won, was een prettige bonus.