De Volvo C40 Recharge is klaar voor de toekomst

De toekomst van Volvo is elektrisch. En de nieuwe Volvo C40 Recharge is een nieuwe stap naar een emissievrije toekomst. De C40 Recharge beschikt over alle voordelen van een SUV, maar dan met een wat lager en strakker design. Het model is gebaseerd op het CMA-voertuigplatform en is het eerste Volvo-model dat als puur elektrisch is ontworpen.

De komende jaren worden er uiteraard meerdere elektrische modellen op de markt geïntroduceerd. Het doel is dat die in 2025 al 50 procent van de wereldwijde verkoop voor hun rekening nemen, in de aanloop naar een volledig elektrisch modellengamma in 2030.



Online bestellen

Tegelijkertijd markeert de C40 Recharge een nieuw hoogtepunt in de verkoopstrategie van Volvo. Het model is alleen online - vanuit huis of in de dichtstbijzijnde Volvo showroom - te bestellen via de website van volvocars.

Klanten kunnen nu dus ook thuis vanuit hun luie stoel bestellen. In lijn met de ambitie om de complexiteit van het modellenportfolio wat te verminderen en ook beter te focussen op aantrekkelijke voorgeselecteerde varianten, heeft Volvo het consumentenaanbod van de C40 Recharge drastisch vereenvoudigd. Bij aanschaf is het handige Care Package altijd inbegrepen. Dit omvat onder meer onderhoud, garantie, pechhulp en thuislaadopties waar beschikbaar.