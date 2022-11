De Volvo EX90 is de elektrische versie van de grootste Zweedse SUV

Volvo heeft een volledig elektrische variant van haar grootste SUV gepresenteerd. In landenwaar EV’s al populair zijn, zoals bij ons, zal de Volvo EX90 de huidige XC90 gaan vervangen. In andere landen blijft de XC90 leverbaar, die ook een modelupgrade krijgt. De Volvo EX90 is na de C40 Recharge en XC40 Recharge de derde volledig elektrische bolide van de Zweedse fabrikant. Vanaf 2030 zal Volvo alleen nog elektrische auto’s maken en verkopen. Voordat het zover is wil het merk elk jaar een nieuwe EV op de markt zetten.

Veiligheid gaat al lang veel verder dan airbags en kreukelzones

Volvo gaat er al vele jaren prat op dat ze zo ongeveer de meest veilige auto’s bouwen. Ook de nieuwe EX90 is geen uitzondering daarop. Tegenwoordig gaat dit natuurlijk veel verder dan de nodige airbags en kreukelzones waar Volvo in de jaren 70 en 80 van het vorige millennium veiligheidsprijzen mee won. Anno 2022 zijn het naast airbags en kreukelzones vooral ook de zogenoemde ‘Driver Assist’ systemen die ervoor zorgen dat het voertuig altijd netjes binnen de lijnen blijft, voldoende afstand houdt en, indien nodig, ingrijpt om een aanrijding te voorkomen. De EX90 is vor deze rijassistentie systemen uitgerust met LIDAR, camera’s en ultrasone sensoren. Die scannen voortdurend de omgeving van de auto.

De Volvo EX90 is onder andere uitgerust met een ‘Driver Understanding’ systeem. Hierbij geven twee binnensensoren en het capacitief stuurwiel informatie door aan een algoritme, dat communiceert met de buitensensoren van de auto. Het systeem kan zo 'zien' of de bestuurder afgeleid of slaperig is en wanneer de auto moet ingrijpen. Daarnaast heeft de EX90 ook en veiligheidssysteem dat waarschuwt voor verkeer dat van links of rechts komt op kruisingen. Dit is een aanvulling op de veiligheidsfunctie die de bestuurder waarschuwt voor tegenliggers bij het maken van een bocht naar links.

Een bijzondere veiligheidsfunctie is toch wel dat de Volvo EX90 de bestuurder waarschuwt als hij of zij een slapend kind of huisdier in de auto achterlaat. Mocht die persoon of het huisdier ook na die waarschuwing in de auto achtergelaten worden, dan zorgt het klimaatsysteem van de EX90 ervoor dat het niet te heet of te koud kan worden in de auto.