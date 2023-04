Musk werd min of meer gedwongen om Twitter te kopen

Zoals gezegd, de periode tussen de bekendmaking van de overname, in april 2022, en het moment dat Musk Twitter daadwerkelijk in bezit kreeg, eind oktober , was er een van vooral veel discussie en ruzie. Musk beschuldigde Twiter van het verspreiden van desinformatie over het aantal fake-accounts en verweet de toenmalige leiding dat ze daarover geen duidelijkheid verschaften. Tijdens die periode, die bijna een half jaar duurde, liet Musk diverse keren in niet mis te verstane woorden aan de wereld weten dat hij de overname van Twitter zou afblazen.

Elon Musk gaf deze week een Twitter Spaces interview aan de BBC. Daarin deed de eigenaar van Twitter enkele bijzondere uitspraken. Zo zou hij tot op het allerlaatste moment onder de overname van het sociale netwerk uit hebben willen komen. Dat is op zich geen groot nieuws, want Musk heeft in periode tussen de overname en de overdracht Twitter en diens toenmalige eigenaren heel wat verwijten gemaakt. Dat ging vooral over de ‘fake-accounts’ die volgens Musk een veel groter – tot wel een kwart van het totaal aantal Twitter-accounts – aandeel hadden dan de vijf procent die gerapporteerd werden.

Musk: ‘Ik moest Twitter kopen’

Op de vraag waarom Musk Twitter uiteindelijk tocht overgenomen heeft, nadat hij maandenlang riep de overname alsnog af te blazen, antwoordde de CEO: ‘Nou, ik moest dat min of meer doen’ Clayton stelt daarop de vraag of Musk ‘bang’ was een eventuele rechtszaak te verliezen, als hij de overname zou afblazen. ‘Ja’ was het enige dat Musk daarop antwoordde.

Het is toch wel bijzonder om Musk nu te horen zeggen dat hij Twitter eigenlijk liever niet had willen kopen. Alsof het een impulsaankoop is waar hij spijt van heeft. Als je dat zet tegenover alle beslissingen die hij als CEO van Twitter de afgelopen vijf maanden genomen heeft, dan strookt dat niet echt met elkaar. Ik bedoel, of je het nu eens bent met de Twitter plannen van Musk of niet, hij ging er vanaf dag een, toen hij bij Twitter binnenliep met een wasbak, met gestrekt been in.

Al zijn beslissingen, plannen en nieuwe producten hebben van Twitter intussen nog geen winstgevend bedrijf gemaakt, maar – als we Musk zelf mogen geloven – dan zijn de grote (dagelijkse) verliezen inmiddels wel verleden tijd.

In een ander interview heeft Elon deze week geroepen dat zijn hond op dit moment de CEO van Twitter is. Die opmerking plaatste hij als antwoord op de vraag wanneer hij als CEO zou opstappen, zoals beloofd na de verloren poll in december. Of hij nu dan ook de zoektocht naar een nieuwe CEO opgeeft, is niet bekend.