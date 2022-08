Musk wil publiek debat met Twitter CEO over bots

De kans dat Parag Agrawal en de aandeelhouders van Twitter ooit kunnen genieten van Musks Miljarden, of dan toch zeker een (groot) deel daarvan, lijkt met de week kleiner te worden. Er lopen al rechtszaken over en weer en Musk heeft de overname al lang in de ijskast gezet, om hem daar niet meer uit te halen. De uitnodiging, die hij uiteraard op Twitter plaatste, voor een publiek debat tussen beide CEO’s is niet veel meer dan een volgende poging van Musk om onder de deal uit te komen.

Ik snap dat de verleiding groot is wanneer een multimiljardair jouw bedrijf voor vele miljarden wil overnemen. Maar als die multimiljardair Elon Musk is, dan zou ik er toch nog eens goed over nadenken. Ik doel uiteraard op de saga, die steeds meer op een soap gaat lijken, rondom de overname van Twitter. Het volgende hoofdstuk: Elon wil met Parag een open, publiek, debat voeren over de bots (geautomatiseerde nep Twitter-accounts). Waarom? Omdat hij de Twitter CEO de kans wil geven bewijs te leveren dat dit inderdaad nog geen 5 procent van het totaal aantal accounts is. Musk beweert al maanden dat dit percentage veel hoger ligt.

Twitter poll over fake accounts

Om de publieke opinie nog wat meer in zijn – Musks – voordeel te laten kantelen hield Elon ook een kleine enquete onder zijn volgers. Hij vroeg hen of ze geloven dat Twitter inderdaad minder dan 5 procent fake/bot accounts heeft zoals ze zelf beweren. Volgers konden kiezen uit twee antwoorden: ‘Ja’ en ‘Lmaooo no’ (Laughing my ass of…). Inmiddels zijn meer dan 820.000 stemmen uitgebracht en bijna twee derde (65%) is het met Musk eens… Nee dus. Leuk, maar het bewijst natuurlijk niks over hoe het daadwerkelijk zit met de nep en robot accounts binnen Twitter.

Of het publieke debat er gaat komen? Lijkt me sterk, als zou dat wel leuk zij natuurlijk, mits ze er een MTV Celebrity Death Match van maken, of toch op z’n minst een WWF-event. Musk vs Agrawal… of SpaceMogul vs Tweetiebird… of zoiets. Enfin, genoeg gekheid. Wordt vervolgd!