Twitter wil Musk via rechter aan overnamedeal houden

In de aanklacht stelt het sociale netwerk dat Musk wekenlang en plein publiek zijn interesse in Twitter aan de grote klok gehangen heeft. Dat zette hij vervolgens kracht bij door een zeer genereus overnamebod op tafel te leggen. Echter, zo stelt Twitter, vrijwel direct daarna begon Musk al terug te krabbelen. Dat leidde tot onrust, zowel binnen Twitter als op de beurs, waardoor het aandeel van het sociale netwerk kelderde. Allemaal met voorbedachten rade om met opgeheven hoofd onder de deal uit te kunnen komen. Volgens Twitter heeft Musk er alles aan gedaan om de indruk te wekken dat de deal door de onwil van het sociale netwerk (het niet verschaffen van de juiste informatie) zou knappen.

Sinds Elon Musk bekendmaakte dat hij Twitter wilde overnemen is de relatie tussen de multimiljardair en het sociale netwerk op z’n zachtst gezegd enigszins bekoeld . Aangejaagd door een ‘ruzie’ over het verschaffen van de juiste gebruikscijfers staat de deal al een aantal weken in de ijskast. Musk is ervan overtuigd dat Twitter veel meer, waardeloze, fake en bot-accounts telt dan het zelf zegt. Die twist heeft er uiteindelijk toe geleid dat Musk af wil zien van de deal. Zo wordt Twitter (lees: de aandeelhouders) nu dus 44 miljard dollar door de neus geboord. Dat kunnen zij natuurlijk niet zomaar laten gebeuren en daarom heeft Twitter besloten Musk via de rechter aan zijn overnamedeal te houden.

Komt het tot een rechtszaak?

Met het indienen van de aanklacht lijkt de deal tussen Musk en Twitter een gang naar de rechter te maken. Of dat uiteindelijk zal helpen is nog maar de vraag. Dat is aan de rechters. Ik vraag mij echter wel af in hoeverre je als bedrijf ‘blij’ moet zijn wanneer je een potentiële overnamekandidaat via de rechter gaat dwingen het bedrijf alsnog over te nemen.

Uiteraard heeft Musk ook al gereageerd op de aanklacht van Twitter. Ironisch genoeg deed hij dat op Twitter… met de woorden.. ‘oh, de ironie’. Wordt vervolgd.