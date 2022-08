Ex-Twitter topman luidt noodklok over fake accounts en security

Begin dit jaar moest Peiter Zatko, verantwoordelijk voor de digitale beveiliging van Twitter’s data en servers, ineens het veld ruimen. Hij zou zijn werk niet meer goed genoeg doen, was de officiële verklaring van het sociale netwerk. Gisteren heeft Zatko echter een boekje open gedaan over zijn kant van het verhaal en daaruit blijkt dat het beveiligingstechnisch een chaos is bij Twitter. Volgens Zatko was, en is, groei – onder andere van het aantal accounts cq. gebruikers – belangrijker dan security en juiste informatie over, bijvoorbeeld, fake accounts.

Meer accounts belangrijker dan security

Natuurlijk moeten in ogenschouw houden dat we het hier te maken hebben met een ontevreden, ontslagen, medewerker. Echter, het rapport dat Zatko enkele weken geleden al aan de autoriteiten overgedragen heeft, liegt er niet om. Zo hebben volgens de hem veel te veel verschillende mensen toegang tot gevoelige data (oa van gebruikers). Daarnaast vindt Twitter de groei van het aantal gebruikers en accounts dus veel belangrijker dan een goed beveiliging of het opschonen van oude (en fake) accounts.

Zatko beweert ook dat de top van Twitter haar eigen bestuur en overheidstoezichthouders verkeerd heeft voorgelicht over beveiligingsproblemen. Zo zouden er ‘achterdeuren’ in de systemen ‘open staan’ die een serieus risico vormen op aanvallen van hackers, spionage, het manipuleren van data en verspreiden van desinformatie.