​Immersive Tech: De toekomst van marketing is dichterbij dan je denkt

De lancering van de Apple Vision Pro, met de bijbehorende hype die we van Apple gewend zijn, heeft de discussie over immersive tech weer aangewakkerd. Is dit de toekomst van marketing, of is het nog te vroeg?

De mythe van onbereikbare technologie Vaak wordt gedacht dat immersive tech ver weg is, onbetaalbaar en enkel voor early adopters. De Apple Vision Pro, met een prijskaartje van €4.200, draagt bij aan dit idee. Echter, er zijn al tal van vormen van immersive tech die nú relevant zijn voor jouw doelgroep, en die je vandaag al kunt inzetten: AR filters op social media De meest populaire social media platformen maken het mogelijk om filters toe te passen op je gezicht of je omgeving. Wellicht de meest bekende filter is “Dog” van Snapchat, die je hondenoren en een grote hondentong geeft. Filters zijn inmiddels een vast ingrediënt in het dagelijkse social media gebruik van Gen Alpha, Gen Z, en zelfs millenials. Het maken van die filters gebeurd in software die door de platformen zelf is ontwikkeld. Zo is er Lens Studio van Snapchat, Meta Spark voor Instagram en Facebook en Effect House voor TikTok. Die software is gratis beschikbaar en maakt het mogelijk om filters te ontwikkelen voor commerciële doeleinden.

Nike : De populaire schoenenwinkel lanceerde een AR-filter op Snapchat waarmee gebruikers virtueel verschillende sneakers konden passen.

: Het bekende modehuis creëerde een Instagram-filter dat gebruikers een virtuele make-up look liet proberen.

: Het bekende modehuis creëerde een Instagram-filter dat gebruikers een virtuele make-up look liet proberen. L ’ Oréal: Dit cosmeticamerk lanceerde een AR-app die gebruikers helpt bij het kiezen van de juiste foundationkleur. Immersive shopping en entertainment experiences Met de komst van WebGL en de steeds krachtigere hardware in laptops en telefoons, zijn immersieve 3D ervaringen niet meer weg te denken uit het hedendaagse internet. Dit soort ervaringen kunnen direct in de browser leven, maar ook als downloadbare app worden aangeboden. IKEA : De Zweedse meubelgigant biedt een app waarmee klanten meubels in 3D in hun eigen huis kunnen plaatsen.

: Het entertainmentbedrijf creëerde een VR-ervaring die bezoekers meeneemt naar de wereld van Star Wars.

: Het entertainmentbedrijf creëerde een VR-ervaring die bezoekers meeneemt naar de wereld van Star Wars. The North Face: Dit outdoor merk lanceerde een interactieve showroom waar klanten virtueel kunnen klimmen en hiken.

CGI video’s Een nieuw fenomeen wat de marketing-wereld overneemt. CGI staat voor Computer-generated Imagery. Hier wordt computersoftware gebruikt om stilstaande of bewegende beelden te maken (met name 3D). Denk aan de latere Jurassic Park films, de gemiddelde superhelden films en Lord of the Rings. Deze techniek is inmiddels niet meer alleen voor grote Hollywood studio’s, maar is te gebruiken voor iedereen met een degelijke computer. CGI video’s worden ingezet om interessante content te genereren voor social media, een aantal voorbeelden: Samsung : De elektronicagigant lanceerde een CGI-video die de werking van hun nieuwe 8K-tv op een spectaculaire manier toont.

: De streamingdienst gebruikt CGI voor de promotie van diverse populaire series, zoals onlangs " Grizelda".

: De game-ontwikkelaar creëerde een CGI-trailer voor hun nieuwste game in de wereld van " World of Warcraft" die met verbazingwekkende beelden de gamewereld tot leven brengt.

De kracht van immersive experiences De kracht van immersive experiences zit in hun vermogen om: Nieuwe dimensies te verkennen: In tegenstelling tot traditionele 2D-schermen, creëren immersive experiences een 360° omgeving waar je doelgroep zich vrij kan bewegen en met jouw merk kan interacteren. Denk aan een virtuele tour door jouw productassortiment of een interactieve game die de waarden van jouw merk overbrengt. Beeld, geluid, geur, tast en zelfs smaak kunnen worden ingezet om een onvergetelijke ervaring te creëren. Meeslepende verhalen te vertellen: Storytelling is een krachtige tool om emoties te raken en een diepere connectie te creëren met je doelgroep. Immersive experiences lenen zich perfect om verhalen te vertellen die je doelgroep meenemen op een reis, van de ideefase van jouw product tot het eindresultaat, of op avontuur in de wereld van jouw merk. De grenzen tussen digitaal en fysiek te vervagen: Immersive experiences kunnen de digitale wereld naadloos integreren met de fysieke wereld. Klanten kunnen producten virtueel ervaren in hun eigen omgeving, of ze kunnen interactieve installaties gebruiken om meer te leren over jouw diensten. De omgeving en de gebruiker te betrekken: Locatiegebaseerde technologie en wearables maken immersive experiences nog realistischer en relevanter. Klanten kunnen informatie krijgen over jouw producten in de winkel, of ze kunnen een VR-bril gebruiken om een virtuele rondleiding te krijgen door jouw fabriek. En nog een stapje verder: ze kunnen producten “proberen” in AR. Denk aan meubels in je huis uitproberen met de IKEA app, of make-up producten uitproberen op je gezicht. De toekomst van marketing: AR en immersive tech De mogelijkheden van AR en immersive tech zijn enorm. Denk aan interactieve billboards, virtuele try-ons, of zelfs compleet gepersonaliseerde marketingcampagnes die inspelen op de omgeving van de consument. Apple staat bekend om hun talent om een industrie populair te maken. De Vision Pro is wellicht een nicheproduct nu, maar met hun gebruikelijke “late mover strategy” zouden AR-brillen wel eens de norm kunnen worden, net zoals iPhones en AirPods dat zijn geworden.

Conclusie De toekomst van marketing is immersive. Bedrijven die nu al experimenteren met immersive tech, zullen een voorsprong hebben op de concurrentie. Begin klein, meet de resultaten en houd de ontwikkelingen in de gaten. De toekomst is dichterbij dan je denkt. Het is niet nodig om meteen de bank te breken. Begin klein met een pilot, experimenteer met verschillende formats en meet de impact op jouw doelgroep. Zo leer je wat werkt en wat niet, en optimaliseer je jouw immersive marketingstrategie.