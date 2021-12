AR in real life: Snapchat’s ComplexCon AR take-over

Met de snelle transformatie van social media, zijn deze platformen veel meer geworden dan een tool om te chatten met vrienden. Social media zijn de nieuwe one-stop-shop: van inspiratie tot aankoop, de gehele customer journey kan plaatsvinden binnen het platform. Deze social commerce boom verandert de manier waarop consumenten shoppen en biedt daarmee enorme potentie voor merken, én events.

Augmented Reality op social platformen zoals Snap, biedt de mogelijkheid om unieke commerce ervaringen te creëren en op een geheel nieuw level met de gebruikers te connecten. Een virtuele wereld waar creativiteit en technologie samenkomen. Maar hoe maak je impact met AR? ComplexCon en Snap doen het voor.

ComplexCon 2021: Snap’s AR take-over

ComplexCon is hét festival met de laatste trends op het gebied van de pop culture. Voor de aanwezige sneaker & fashion merken draait alles om het creëren van de ultieme customer experience, waarin inspiratie en commerce samengaan. Als groot internationaal podium biedt ComplexCon de wereld als eerste een kijkje in de toekomst met concrete toepassingen op het gebied van social shopping.

Als pioneer in zowel AR en social commerce nam Snap dit jaar het voortouw met AR take-over waarmee ‘Complexland’ tot leven kwam. Een next level activatie in zowel omvang als impact. Hiervoor werkte Snap samen met GoSpooky’s team van digital experts van het Augmented Reality team. Gebruikmakend van de Snap technologie, creëerde GoSpooky een interactieve, virtuele wereld bovenop het fysieke ComplexCon event, bestaande uit een drietal unieke AR-lenzen.

Via de AR-lenzen op het Snap platform kregen zowel fysieke festivalbezoekers maar ook fans vanuit huis, exclusief toegang tot de bijzondere shopping experiences. En met succes: de lens behaalde in totaal ruim 6 miljoen views. De stoked fans wisten hun weg naar Complexland te vinden; ze kwamen gemiddeld 4 keer terug voor meer. Niet alleen om codes voor exclusieve toegang tot nieuwste releases te bemachtigen, maar ook om daadwerkelijk producten te kopen. Een mooie case study die laat zien dat impactvolle AR-experiences leiden tot social shopping succes.



Hoe Complexland tot leven kwam met drie AR-lenzen:

1. Met de 3D Virtual Map & Exclusive Drop Lens kregen festivalgangers exclusief toegang tot releases van sneakers & fashion. Geen lens, geen toegang. Tijdens een exclusieve ‘drop’ kwamen fysieke items in de ‘drop zone’ tot leven op je scherm. Fans betraden vervolgens een geheel nieuwe wereld, waar zij met zojuist bemachtigde unieke codes direct hun favoriete item konden kopen.