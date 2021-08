Augmented Reality kunst kijken met je smartphone in een digitale beeldentuin

Tot en met 22 februari kun je in de cultuurparken van drie Duitse steden (Düsseldorf, Köln en Essen) de AR Biennale bezoeken. Een Augmented Reality kunstexpositie waarbij de kunstwerken alleen op je smartphone of tablet te zien zijn. Zoals de naam al doet vermoeden willen de organisatoren er een tweejaarlijks terugkerend evenement van maken.

Een digitale beeldentuin

De digitale beeldentuin bestaat uit in totaal 35 AR kunstwerken. Om die te kunnen zien moet je met je smartphone, en de bijbehorende AR-app, de QR-codes scannen die in het park verspreid staan op de plekken waar de kunstwerken te zien zijn. De app werkt zowel op Android (vanaf versie 8) als iOS, vanaf versie 12.

Een aantal van de 35 AR kunstwerken hebben een interactief element, worden ondersteund met geluid of hebben een verborgen ‘easter egg’ om de beleving een eigentijds sausje te geven. Zoals gezegd is de AR expositie verdeeld over drie steden, met de Ehrenhof en Hofgarten van Düsseldorf als middelpunt. Daar zijn 29 van de in totaal 35 digitale kunstwerken te bezichtigen. De overige kunstwerken staan op verschillende locaties in Köln en Essen.