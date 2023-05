​De IKEA-app laat je je huis inrichten met AI

IKEA is altijd al een bedrijf geweest dat razendsnel innovaties implementeert. We zagen het met het in augmented reality kunnen weergeven van meubels, maar nu lijken allerlei tools samen te komen in de Kreativ-tool van IKEA. Het is een mogelijkheid die vanaf nu bestaat binnen de IKEA-app. Je kunt hiermee virtueel je huis inrichten met allerlei meubels van IKEA, die hierin ook op ware grootte worden getoond.

IKEA KREATIV

Het werkt als volgt. Je scant je woonruimte met de tool en vervolgens worden de scans via kunstmatige intelligentie omgezet in virtuele ruimtes die ook daadwerkelijk de juiste afmetingen hebben. Zo kun je veel makkelijker zien of die BARLAST-lamp wel bij je luie stoel past en of de KLIPPAN-bank wel in de ruimte past die je ervoor had bedacht. Staat het voor geen meter? Dan kun je met een tik de meubels weghalen of vastzetten in je interieur.

Kreativ is nu beschikbaar binnen de IKEA-app. Je vindt het door binnen de IKEA-app naar het icoontje van het mannetje te gaan onderin in het midden. Dan staat er IKEA Kreativ in beeld. Je kunt vervolgens kiezen tussen ‘Ontwerp een showroom’ en ‘Ontwerp in je eigen kamer’. Kies je voor je iegen kamer, dan moet je met je smartphonecamera je kamer scannen. IKEA vraagt wel van tevoren wat voor kamer het is, dus een kantoor, woonkamer, slaapkamer, eetkamer of een overige ruimte. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk in beeld krijgt, dus kun je het beste in het midden van de kamer beginnen en een stapje achteruit zetten.