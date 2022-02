Augmented reality-optie in Pinterest is net IKEA

Zelf zegt het bedrijf dat het ziet dat mensen het ook verwachten. “Miljoenen mensen gaan ervanuit dat ze virtuele en mobiele mogelijkheden krijgen aangereikt voor dat ze tot aankoop overgaan.” Dat zie je ook steeds meer bij online winkels voor kleding: mensen willen zien hoe een model er in een video in rondloopt, of beter nog: ze willen zien hoe het bij een persoon staat van hun huidskleur en/of lichaamstype (of beter nog: op zichzelf door een foto te uploaden of augmented reality te gebruiken).

Hoewel er veel wordt nageaapt in de wereld van social media, is sommig kopieergedrag juist te prijzen. Zo zorgt Pinterest er met deze optie waarschijnlijk voor dat er minder meubels worden geretourneerd. Retourneren is sowieso een proces dat niet erg helpt bij duurzaamheid, maar helemaal als het gaat om meubels die vaak groot zijn en vreemde vormen hebben. Natuurlijk zal Pinterest het niet daarom hebben gemaakt, want het is vooral om meer verkopen te genereren, maar uiteindelijk helpt het wel.

Try On For Home Decor

De nieuwe augmented reality-mogelijkheid van Pinterest heet Try On For Home Decor en hiermee kun je het meubel dankzij de camera van je telefoon in je eigen huis plaatsen. Als het goed is wordt het meubel precies zo geschaald dat het ook echt in je interieur past. Dat is erg belangrijk, want iedereen die wel eens in de winkel een bank heeft gekeken en deze heeft gekocht zonder te meten, weet dat het in een ruim opgezette meubelwinkel al moeilijk is om in te schatten hoe groot het gevaarte is in een klein appartement, laat staan als je op internet shopt.

Als je Pinterest vooral gebruikt om leuke make-uptips te bewaren, dan is het waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk een ver-van-je-bed-show, maar interieurdecoratie blijkt één van de grootste, meest populaire en belangrijke categorieën te zijn voor Pinterest. Logisch dus dat het deze mogelijkheid heeft gelanceerd voor deze categorie, al kunnen we ons voorstellen dat met bijvoorbeeld make-up en augmented reality, of met kleding en augmented reality ook veel te halen is. Meubels zijn echter net even handiger om in augmented reality voor te stellen.