Apple Vision Pro komt eraan: alles wat je moet weten

De nieuwe, high end mixed reality-headset Apple Vision Pro komt er bijna aan. In februari verschijnt het apparaat, dat nu in productie is gegaan. Dat stelt Ming-Chi Kuo, een expert op het gebied van tech.

Maar wat weten we nu precies van dit apparaat? Tijdens WWDC 23 werd het onthuld en het is geen goedkope gadget: hij kost 3499 dollar en is vooral geënt op creatievelingen die ze bijvoorbeeld gebruiken voor design. Het is mixed reality, wat betekent dat deze headset zowel virtual reality kan tonen als augmented reality. Bij het eerste bevind je je in een volledig digitale wereld, terwijl je bij het tweede de echte wereld nog wel ziet, maar er virtuele elementen in worden gestopt.

Het is goed nieuws voor de AR/VR-headset, waarvan de productie eerder dit jaar vertraging zou hebben opgelopen. Kuo zegt dat Apple er in een jaar tijd 500.000 wil produceren en dat is flink lager dan eerder werd ingeschat. Het zou namelijk eigenlijk 1 miljoen moeten zijn, volgens eerdere geruchten. Er gaat ook een gerucht dat de headset in maart zou verschijnen in plaats van februari, maar dat lijkt Ming-Chi nu uit te sluiten.

Ruimtelijke video

Het apparaat maakt gebruik van een digitale kroon waarmee je kunt wisselen tussen AR en VR. Het is bijzonder dat dit apparaat eraan komt, want het is voor het eerst sinds tijden dat Apple weer een heel nieuwe industrie aanboort. Het apparaat maakt gebruik van het besturingssysteem visionOS en het krijgt net als iPhones regelmatig updates. Daarnaast kun je het apparaat gebruiken in combinatie met iPhone 15 Pro om ruimtelijke video’s op te nemen (in iOS 17.2). Ruimtelijke video wordt in 1080p opgenomen op 30 frames per seconde en 1 minuut van dit type video kost maar liefst 130MB opslag.

Deze headset wordt aangedreven door Apples eigen chip Apple M2 en R1-chip en bevat ingebouwde speakers en webcams (inclusief een scherm aan de buitenkant waarop ogen geprojecteerd worden om het minder vreemd te maken voor anderen). Verder kan het apparaat bijvoorbeeld zorgen dat mensen op verschillende afdelingen samen naar dezelfde content kijken. Zo kunnen bedrijven op twee totaal verschillende locaties samenwerken alsof ze in dezelfde ruimte zitten. Het is ook niet voor niets een prijzig apparaat: Apple wil het in eerste instantie vooral zakelijk inzetten. Je kunt het apparaat verder gebruiken als een iPad of iPhone, met een flinke appwinkel.