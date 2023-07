Waarom je Apple Vision Pro niet zomaar kunt kopen

Apple gaat in zijn winkels speciale gedeeltes inrichten voor de Apple Vision Pro. Het idee is dat je niet alleen kunt proberen wat het apparaat kan, maar je ook kunt aanmeten welke hoofdband het beste bij je past.

Apple Vision Pro

Vision Pro is de nieuwe mixed reality-bril van Apple. Hij is vooral geënt op professioneel gebruik en kost dan ook 3500 dollar. In grote steden krijgen Apple-winkels dan ook een speciale ruimte om die brillen goed te laten passen. Bloomberg meldt dat je een afspraak kunt maken om bij de Apple-winkel in de buurt dan een passende hoofdband te vinden, naast afdichting van het licht, want die kan verschillen per persoon.

Hiervoor wordt een speciale iPhone-app gemaakt zodat je je hoofd en gezicht kunt scannen en het juiste light seal kunt kiezen voor jouw Vision Pro. Heb je bijvoorbeeld een bril op in het normale leven, dan kun je die ophouden door speciale inzetten te bestellen. Ook kun je dankzij die app de juiste maten van de accessoires bepalen. Apple kijkt nog hoe het de verschillende accessoires beschikbaar zal maken in de winkel, want dat zijn er waarschijnlijk heel veel.