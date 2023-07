Apple Vision Pro nu al in de problemen

Enkele weken geleden presenteerde Apple haar eerste, en lang verwachte, VR-headset, de Vision Pro. Zoals zo vaak de afgelopen vijftien jaar is Apple al lang geen voorloper meer als het gaat om technische innovaties. Het bedrijf maakt er een sport van om achter de innovaties aan te lopen en dat dan zo te presenteren alsof zij de grote uitvinder zijn, maar dat terzijde.

Gebrek aan onderdelen voor de Vision Pro

Tijdens haar eigen WWDC-event liet Apple de eerste beelden zien van de Vision Pro VR-headset. Die is nog (lang) niet klaar voor een winkellancering, maar deze week komen wel al de eerste berichten, uiteraard van anonieme bronnen, dat Apple nu al moet besluiten de uiteindelijke lancering uit te stellen. Het bedrijf zou kampen met productieproblemen, met name voor de goedkopere versie van de Vision Pro. De Financial Times weet te melden dat de problemen zich toespitsen op de massaproductie van de VR-headset. De componenten die daarvoor nodig zijn, kunnen niet op grote schaal geproduceerd worden. Dat zou betekenen dat het langer gaat duren voordat de Vision Pro in de winkels zal liggen.

Ook de goedkopere schermen die in de mer betaalbare versie van de Vision Pro verwerkt worden, kunnen niet op tijd in de juiste aantallen gemaakt worden. Dat zou betekenen dat beide modellen van de VR-headset vertraging oplopen.