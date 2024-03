Douwe Egberts oudste spaarprogramma van Nederland wordt 100 jaar

Heerlijk om in dit techno tijdperk even een berichtje te maken over een 100-jarig fenomeen. Gisteren was het namelijk precies 100 jaar geleden dat Douwe Egberts haar legendarische spaarprogramma lanceerde. Het sparen van waardepunten van koffie- en theeverpakkingen. Je oma spaarde de waardepunten, je moeder waarschijnlijk ook en wie weet spaar jij ze ook nog. Niks digitaal, geen app, gewoon knippen en opslaan in een doosje van D.E.



Het geheim is natuurlijk dat er een vermogen aan punten nog thuis bij mensen in de keukenla ligt te liggen. Daar ligt voor een vermogen aan punten die, als ze allemaal zouden worden ingeleverd, Douwe Egberts misschien wel even doet wankelen. Want punten betekent cadeaus en die kosten geld. Hoeveel punten nog bij mensen liggen is waarschijnlijk een goed bewaard geheim.

4.5 miljoen spaarders van Douwe Egberts punten

De waardepunten van koffie- en theeverpakkingen hebben hun eigen plekje veroverd in de lades van 4.5 miljoen Nederlanders. Een blik vol herinneringen aan 165 verschillende verpakkingen van Douwe Egberts, Pickwick en ook Senseo.

Dit in alle opzichten iconische spaarprogramma leeft nog steeds. Meer dan 40% van de Nederlandse huishoudens doet eraan mee. En wat doen ze ermee? Nou, 9 op de 10 spaarders wisselt ze in! Vroeger deden ze dat in speciale winkels van Douwe Egberts, maar tegenwoordig kan het bij honderden Blokker-filialen.

Kenneth Timmermans, General Manager van Douwe Egberts Nederland, blijft het geweldig vinden 'Al een eeuw lang hebben Nederlanders gespaard voor Douwe Egberts geschenken, en de laatste jaren doneren ze ook steeds vaker punten aan goede doelen zoals Voedselbanken Nederland, Oranjefonds en Nationaal Ouderenfonds. Dat vinden we prachtig!'

Recent riep Douwe Egberts fanatieke spaarders op om hun spaarverhalen te delen. Uit de vele inzendingen werden enkele verhalen geselecteerd, elk met hun eigen bijzondere herinneringen.

Verhalen van spaarders

Zo koestert Riny Sengers (78 jaar) uit Renkum haar geschenkenboekje alsof haar leven ervan afhangt. Voor Piet van Egmond (68 jaar) uit Leimuiden en Petra Bartelink (62 jaar) uit Zwolle staat hun jaarlijkse uitje naar de geschenkenwinkel van Douwe Egberts nog vers in het geheugen. En Maartje Groot (38 jaar) uit Den Dolder is trots dat ze, net als haar moeder, een Moccamaster heeft bemachtigd met D.E waardepunten. Nu spaart ze voor hetzelfde koffiezetapparaat voor haar dochter.

Alle Douwe Egberts spaarverhalen zijn te lezen via deze link. Fanatieke spaarders moeten zeker eens een kijkje gaan nemen in het Douwe Egberts Museum in Joure.