KLM zet AI in tegen voedselverspilling

KLM zorgt ervoor dat ze aan boord van vliegtuigen minder voedsel verspillen door het toepassen van kunstmatige intelligentie. AI-programma’s stellen de vliegmaatschappij in staat beter te voorspellen hoeveel passagiers die geboekt hebben daadwerkelijk meegaan met een vlucht. Hierdoor kan het aantal benodigde maaltijden berekend worden en realiseert KLM tot 63% minder voedselverspilling, op basis van het verwachte aantal passagiers per vlucht. Op jaarbasis hebben we het dan over een besparing van ruim 100.000 kilo aan maaltijden.