ChatGPT door KLM gebruikt in Valentijnsdagcampagne

Na het beantwoorden van 7 korte vragen maakte KLM een gepersonaliseerde (liefdes)brief op basis van de ingevulde antwoorden. Als extra optie kon de klant een (liefdes)brief laten genereren door ChatGPT. Hiermee kreeg je een unieke en inventieve (liefdes)brief voor zijn geliefde(n), vrienden of collega’s die iedere keer anders is, gegenereerd dus met behulp van kunstmatige intelligentie .

Op 14 februari lanceerde KLM een Valentijnsdagcampagne waarbij een gepersonaliseerde beleving centraal stond. Via deze website kon iedereen (klanten, fans en volgers) een (liefdes)brief maken voor hun geliefde(n), vrienden of collega’s.

Resultaat?

De campagne leverde volgens KLM veel positieve reacties op en boekte ook goede resultaten:

2,5 miljoen mensen hebben de campagne gezien op sociale media en via de nieuwsbrief.

In 12 uur tijd hebben 32.500 mensen de landingspagina bezocht om een gepersonaliseerde liefdesbrief te maken.

En vooral het sentiment was ontzettend positief in 50 verschillende markten. (Het sentiment meet men bij KLM aan de hand van positieve comments die betrekking hebben op de campagne en positieve feedback op de nieuwsbrief).

ChatGPT inzetten



ChatGPT, dat staat voor Generative Pre-trained Transformer, is een online AI tool die in november 2022 door OpenAI is gelanceerd. Het is een innovatie waar iedereen inmiddels rekening mee heeft te houden. Maar het is ook iets dat je zelf toe kan passen. Bij KLM wil men de kansen en mogelijkheden van ChatGPT graag verder onderzoeken. Zeker met deze positieve resultaten in het achterhoofd.

De luchtvaartmaatschappij geeft aan zelf al sinds 2016 (de start van een pilot om AI vragen te laten beantwoorden) gebruik te maken van technologische innovaties zoals kunstmatige intelligentie om klanten sneller en beter van dienst te zijn.