​Het is BBQ-tijd: drie tips voor goed vlees

Barbecueën kan heel goed vegetarisch, maar traditioneel gezien wordt deze vorm van koken gezien als het summum voor vleeseters. Kijk bijvoorbeeld maar naar een Netflix-serie als Barbecue Showdown. Maar wat die koks als voordeel hebben, dat is dat ze het beste vlees kunnen kiezen. Gelukkig kun jij je gasten ook wegblazen met je vlees.



Kies een goede kwaliteit

Je kunt natuurlijk naar de supermarkt kachelen en daar wat vlees meenemen, maar we weten allemaal dat dat lang niet de kwaliteit haalt van de slager. Gelukkig hoef je ook geen slager te zoeken, want je kunt gewoon terecht bij een online slager. Hierbij kun je rustig bekijken welk vlees er is en wat je wil, en krijg je het goed en wel opgestuurd in vacuumzakken om het verser dan vers te bewaren. Online hebben ze allerlei soorten vlees: van biefstukken tot wagyu-burgers. Je kunt zo luxe gaan als je zelf wil.

Kies voor een smaakvolle rub

Vlees kan van zichzelf lekker smaken, maar vaak zijn het toch de sauzen en kruiden die het doen. Je kunt bij veel goede kookwinkels heerlijke rubs kopen om het vlees even goed in te masseren en van een extra speciale smaak te voorzien. Maak er ook nog een goede saus bij en je kunt je gasten echt wegblazen met een veelvoud aan geweldige smaken. Je kunt bijvoorbeeld bij inamood kijken voor een veelvoud van smaakvolle rubs.

Loop niet weg

Vaak denken mensen dat de BBQ werkt als een oven, maar niets is minder waar. Je moet echt actief bezig gaan met je vlees om te zorgen dat het perfect gebakken is. Dat betekent niet weglopen, niet minutenlang op je telefoon turen, maar met BBQ-tools in de hand en een schort om fully focused op je vlees zijn. Zo houd je zelf in de gaten hoe het met de garing gaat en een eventueel knapperige buitenkant met heerlijke grillijnen en die typsche BBQ-rooksmaak. Genieten, maar loop niet weg: er bestaan weinig ergere dingen dan aangebrande, goede stukken vlees.

Uiteindelijk ziet goed vlees er natuurlijk pas echt goed uit als de presentatie een beetje klopt. Leg het netjes op elkaar in plakjes neer, of zorg voor luxe broodjes om een mooie hamburger te bouwen. BBQ kan natuurlijk ook heel losjes zijn, maar geef je echt een BBQ voor veel mensen dan is een mooi aangeklede tafel met sauzen, maar ook het aantrekkelijk neerleggen van het vlees een goede manier om mensen te verleiden tot het ervaren van het lekkerste vlees, perfect gebakken door jou..

[Fotocredits - alina © Adobe Stock]