​Zo kun je het beste picanha bereiden

Als picanha goed bereid is, dan is het beter dan menig ander vlees. Maar je hebt wel te maken met een flinke vetkap, waardoor je goed moet weten wat je doet om te zorgen dat je alle smaak uit dit staartstuk krijgt. Dit is de kunst van het bereiden van picanha.



In Nederland wordt picanha steeds populairder en dat is niet verbazingwekkend: het is in Zuid-Amerika al heel lang het meest populaire stuk vlees voor de barbecue. Picanha komt van de platte bil van het rund en zit op de rug, vlakbij de staart. Het heeft een flinke vetrand, die ervoor zorgt dat het vlees extra smaakvol is en niet uitdroogt. Toch hoef je het niet per se op de barbecue klaar te maken, want je kunt ook kiezen voor een bereiding in de oven. Hierdoor is het niet alleen in de zomer, maar ook in de winter een heerlijke hoofdrolspeler in je hoofdgerecht.

De voorbereiding

Voordat je begint heb je uiteraard vlees nodig. Picanha kopen kun je bij de slager, supermarkt of bij een online slagerij. Vind je het een te moeilijke naam om te onthouden, dan kun je ook vragen naar een staartstuk. Check goed of het vlees flink dooraderd is en schrik niet van de vetrand, want die kan flink zijn. Zorg dat het vlees minimaal twee weken heeft gerijpt voordat je het bereidt. Bepaal vervolgens hoe je het vlees wil bereiden: barbecue of oven?

Picanha maken op de barbecue

Het idee van dit vlees op de barbecue is dat je eindigt met een goed gebakken picanha met een krokante vetrand. Hiervoor kun je het beste een ruitje in het vet kerven, maar pas op dat je niet dieper gaat dan een halve centimeter. Bestrooi het vlees met zout. Zorg dat het op kamertemperatuur is wanneer je hem op het vuur doet. Wanneer je hem op het vuur doet, grill het vlees dan eerst rondom dicht in de hitte, waarna je hem op een minder hete plek binnen de barbecue legt. Steek er een thermostaat in en wacht tot het vlees 50 graden is in de kern. Rol het vlees in aluminiumfolie en laat het 5 minuten rusten.

Picanha bereiden in de oven

Om picanha te maken in de oven, heb je ook een pan nodig. Je laat het vlees op kamertemperatuur komen en verhit een braadpan op hoog vuur. Zet hem wat lager en bak het vlees 2 minuten op de vetkant en dan 4 minuten op de andere kant. Pak dan een ovenschaal met een thermometer erin en schuif het vlees in de oven (90 graden) tot het 50 graden van binnen is. Haal het vlees uit de oven, pak het in in aluminiumfolie en laat het 5 minuten rusten.

Of je het nu in de oven of op de barbecue hebt bereid, er is nog een belangrijk aspect van ‘nazorg’ voor de picanha nadat het gaar is geworden. Dat is het snijden. Pak een scherp mes zonder kartels en snij tegen de draad in, alsof je een bavette snijdt. Ook de picanha wordt in dunne plakjes gesneden en opgediend. Eet smakelijk!

