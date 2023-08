Volkswagen verhoort curryworst smeekbedes

Iets meer dan twee jaar geleden besloot Volkswagen dat het tijd was om de bedrijfskantine van het bedrijf te ontdoen van vlees. Een van de populairste lunchsnacks wat nota bene de Volkswagen Curryworst. Inderdaad, een wurst uit eigen fabriek. Hoe populair die worst was, en is, bleek wel uit het feit dat de curryworst feitelijk de meest verkochte Volkswagen ter wereld was. Sterker nog, je kon hem in de buurt van Wolfsburg ook in verschillende supermarkten vinden. Hij is tot een cultproduct verworden die zelfs zijn eigen VW-onderdelennummer heeft.

Curryworst moet het veld ruimen

Maar goed, in augustus van 2021 verdween de VW-worst dus van het menu. Het automerk wilde duurzamer, en gezonder, eten voor haar medewerkers gaan aanbieden. Hoewel je een dergelijke beslissing – gezonder eten – natuurlijk alleen maar kunt toejuichen, was het wel erg cru dat daarmee ook de ‘eigen’ curryworst het veld moest ruimen.

En dat heeft Volkswagen geweten ook, want hoewel de curryworst alleen in de centrale grote kantine verdween, kwamen toch heel wat medewerkers in opstand tegen het gezonde besluit van VW. Die protesten hebben er nu, twee jaar later, toe geleid dat de autofabrikant besloten heeft de curryworst, samen met andere vlees- en visgerechten, weer op het menu te zetten. Daar waar hij overigens in tientallen andere bedrijfskantines van de fabrieken van het bedrijf nooit weggeweest is.