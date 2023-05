Worst maken met kunstmatige intelligentie

Het is de week van het Songfestival. Wat heeft dat met worst te maken? Niets, maar ik was vanochtend vroeg naar aanleiding van een appje van een collega op zoek naar informatie over Conchita Wurst toen mijn oog op een heel ander ‘wurst-gerelateerd’ artikel viel. In Duitsland wordt namelijk al een tijdje wetenschappelijk geëxperimenteerd met het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor het maken van worst.

Wurst maken is een kunst…

Duitsland is natuurlijk hét worstenland bij uitstek. Mettwurst, Leberwurst, Bratwurst, Currywurst (een van mijn favorieten), Blutwurst, Landjäger Wurst… en zo kan ik nog wel even doorgaan. Goede, met name de droge worsten, moeten maanden rijpen voordat ze eetbaar zijn. Dat proces is een stuk ingewikkelder dan je misschien denkt. En ik ook trouwens. Het is geen kwestie van even wat varkens- en/of rundervlees en vet in een kunstdarm 'verpakking' stoppen, ophangen en een paar maanden later aansnijden.

Net zoals bij veel rijpingsprocessen speelt de omgeving een grote rol. Schommelingen in temperatuur, luchtvochtigheid en lichtival (liefst zo donker mogelijk) hebben invloed op de rijping, en dus ook smaak van de Wurst. In Calden, net boven Kassel, wordt de – vooral in Duitsland – wereldberoemde Ahle Wurst gemaakt.

… en kunstmatige intelligentie kan daarbij helpen

De eigenaresse, en worstenmaker, van Fleischerei Koch is samen met een wetenschapper van de universiteit van Kassel, een experiment begonnen waarin ze onderzoeken of kunstmatige intelligentie van meerwaarde kan zijn bij het maken van de Ahle Wurst.

Een van de variabele factoren is de neus van de worstenmakers. Iedereen heeft natuurlijk een eigen smaak en reuk. Tijdens het rijpingsproces wordt op basis van smaak en reuk de duur en het ‘klimaat’ van de rijping aangepast om uiteindelijk de beste Wurst te kunnen afleveren. Kunstmatige intelligentie kan dit proces, dat dus vaak afhangt van de neus en het oog van de ervaren slager, ondersteunen.