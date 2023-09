HelloFresh en Nierstichting gaan voor minder zout

HelloFresh is een populaire maaltijd bezorgservice, vooral bij werkende millennials. Elke week een doos met een aantal kant en klare ingrediënten en de bijbehorende recepten. Kruiden, zoals zout en peper, moet je zelf toevoegen. Om de maaltijden nog wat gezonder te maken gaat HelloFresh, samen met de Nierstichting, experimenteren met een aantal zogenoemde zoutbewuste maaltijden.

Minder zout is gezonder

Het doel is om mensen bewuster te maken van het feit dat ze doorgaans – en dat geldt volgens de Nierstichting voor 85 procent van de bevolking – te veel zout eten. Een gewoonte die tot onherstelbare nierschade kan leiden. De Nierstichting zet zich daarom al langer in voor een zoutbewust leven. De samenwerking met HelloFresh is daar ook een onderdeel van.

In de box van HelloFresh die klanten van de maaltijdbezorger in de week van 23 t/m 29 september ontvangen kunnen klanten onder andere kiezen voor drie gevarieerde, zoutbewuste, recepten. Twee weken later, in de box van 7 t/13 oktober volgen er nog eens twee recepten waarbij bewust minder zout is voorzien. Deze recepten staan in de lijst van HelloFresh in die weken te boek als ‘Nierstichting keuze’ en ‘zoutbewust’.