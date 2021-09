Nederlander wil duurzamer gaan eten, maar daar niet duurder voor uit zijn

Op korte termijn wil zes op de tien Nederlanders bewuster gaan eten. Grootste reden om deze stap te zetten is de eigen gezondheid verbeteren. Alleen wil 1 op de 3 Nederlanders voor deze gezondere producten niet extra betalen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh onder ongeveer 1.000 respondenten.



Hoewel ook in Nederland veel mensen met overgewicht kampen of suikerziekte hebben, heeft toch het merendeel het idee dat ze goed bezig zijn. Zo zegt 68% van de ondervraagden dat hun eetgewoontes verantwoord zijn. Toch wil 59% dit jaar (nog) verantwoorder gaan eten. Meest gehoorde reden zijn gezondheidsoverwegingen (40%) en als tweede argument duikt bij 15% dierenwelzijn op.

Verantwoorder eten

Diëtist bij HelloFresh, Dafna, zegt in een reactie hierop: “HelloFresh probeert haar klanten te helpen om meer verantwoord te eten. Zo hebben we een ruime keuze aan vegetarische alternatieven en bieden we nu ook een caloriebewust menu met minimaal 250 gram groenten per gerecht als vereiste aan. Onze maaltijdboxen bevatten bovendien precies de juiste hoeveelheden, zodat er niets verspild wordt.”

Duurder

Een van de redenen dat het hebben van gezondere voornemens en het daadwerkelijk uitvoeren en volhouden niet altijd lang stand houdt is voor 16% van de ondervraagden de prijs van desbetreffende producten. Van de respondenten is 30% niet bereid om meer te betalen voor dit soort producten. Zo’n 32% geeft aan 1% tot 5% extra budget hiervoor te hebben en een kleine 25% zegt bereid te zijn om hier 6% tot 10% meer voor te betalen.

Voedselverspilling

Duurzaamheidsmanager bij HelloFresh, Victor, over het tegengaan van voedselverspilling: “Ook bij HelloFresh spelen we in op het tegengaan van voedselverspilling. Doordat maaltijdboxen de juiste hoeveelheid ingrediënten bevatten, wordt voedselverspilling onder huishoudens tot een minimum beperkt. Uit grootschalig onderzoek blijkt dat er met een maaltijdbox al 21% minder voedselverspilling is dan wanneer je de boodschappen bij de winkel zou doen.”