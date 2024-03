Bitcoin vliegt door het dak maar we verkopen pas bij een mega rendement

Bitcoin blijft verbazen. In plaats van de gebruikelijke terugval na een forse stijging doorbreekt de Cryptomunt alle records en lijkt onderweg naar een koers van 72.000 dollar. Onderzoekbureau Multiscope deed een kort onderzoek naar ons verkoopgedrag. En dat is veelzeggend want een derde van de cryptobezitters verkoopt hun portefeuille pas bij een gemiddeld rendement van 735%. Verder blijkt dat het merendeel van de cryptobezitters lange termijn beleggers zijn (85%).

Bitcoin stijging van 140%

Van de cryptobezitters voorspelde 72% in 2023 een stijging van de Bitcoin. Op dat moment verwachtten ze een gemiddelde toename van 75%. Echter, de koers lag in juni 2023 rond € 25.000 en steeg op maandag 4 maart (10.00 uur) tot ongeveer € 60.000, een stijging van 140%, wat hoger was dan verwacht. Anderzijds dacht 28% dat de Bitcoinkoers zou dalen, met een verwachte afname van gemiddeld 30%.



Twee derde van de cryptobezitters (67%) gaf aan hun cryptomunten zo lang mogelijk te willen bewaren zonder specifiek koersdoel, tegenover 75% in 2022. De resterende 33% verkoopt hun portefeuille bij een gemiddeld rendement van 735%, wat lager is dan het gewenste rendement van 1.060% een jaar eerder.

Cryptobezitters tussen 18 en 34 jaar verkopen hun portefeuille bij een gemiddeld rendement van 177%, terwijl 35- tot 49-jarigen dit pas doen bij een rendement van 1.515%, wat het hoogste streven is. 50-plussers streven naar een rendement van 775%.

Vooral veel lange termijn beleggers

Het merendeel van de cryptobezitters in Nederland (85%) zijn lange termijn beleggers die hopen op rendement op de lange termijn. Een klein deel ziet cryptomunten als een toekomstig betaalmiddel (10%), terwijl 5% zich bezighoudt met handelen in cryptomunten als 'traders'.