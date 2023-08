​Zijn we dicht bij massale invoering van Bitcoin?

Historisch gezien is Bitcoin altijd apart geweest van de andere cryptovaluta. Daarom worden andere coins dan Bitcoin "altcoins" genoemd (als in "alternatieve coins"). Hoewel de intrinsieke waarde niet meer aan te tonen is voor crypto-gebruikers, is de adoptie door het grote publiek een ander verhaal. Verschillende factoren, zoals het gebrek aan begrip van het Bitcoin-netwerk of de prijsvolatiliteit rond cryptovaluta, maakten het moeilijker om het op grotere schaal in te voeren. Recent nieuws laat echter zien dat een mogelijke bredere adoptie sneller komt dan je zou denken.



De toenemende belangstelling van institutionele investeerders

Steeds meer actoren uit de traditionele financiële markt willen de cryptomarkt betreden of hun crypto-aanbod uitbreiden. Blackrock, de grootste activabeheerder ter wereld, heeft een aanvraag ingediend om spot bitcoin ETF's aan te bieden. Na dit nieuws hebben andere grote investeringsmaatschappijen soortgelijke verzoeken ingediend: VanEck, Fidelity, Invesco, Bitwise, WisdomTree, Proshares en Valkyrie. De SEC (Securities and Exchange Commission) heeft nu 45 dagen om een beslissing te nemen over de verschillende verzoeken, wat een enorm verschil zou kunnen maken voor de cryptomarkt.

In dezelfde week werd een nieuw cryptoplatform gelanceerd, EDX Markets. Het bijzondere aan deze beurs is dat hij wordt gesteund door grote TradFi-spelers zoals Citadel Securities, Fidelity Investments en Charles Swab.

Maar er is ook beweging in de Europese regio. In Frankrijk kunnen we Forge noemen, een filiaal van Société Générale, en CACEIS, een filiaal van Credit Agricole, die onlangs hun registratie als Crypto Asset Service Provider hebben gekregen van de AMF. In Duitsland heeft de Deutsche Bank vorige maand een vergunning voor digitale activa aangevraagd bij de Duitse financiële autoriteit (BaFin).

Wat betekent dit voor de toekomst van Bitcoin?

De acceptatie van Bitcoin door traditionele financiële instituties zal helpen bij het bereiken van massa-adoptie en we kunnen ook een aanzienlijke stijging van de Bitcoin-waarde verwachten. Dit is waarom.

Terwijl veel mensen eerder terughoudend waren om de cryptomarkt op te gaan, of geen informatie hadden over hoe ze dat moesten doen, zou een beroemd en vertrouwd investeringsbedrijf zoals Blackrock, dat ETF's in Bitcoin voorstelt, de zaken echt kunnen veranderen. Dit zal het toegankelijk maken voor de meerderheid van de bevolking, waardoor ze kunnen investeren via een platform waarmee ze al vertrouwd zijn, waardoor de toetredingsdrempels voor cryptogerelateerde investeringen in het algemeen worden verlaagd.

Deze verwachte toename van kapitaal op Bitcoin zal ook zorgen voor een hoge liquiditeit in de markt. Omdat steeds meer mensen in Bitcoin zullen investeren, zal de vraag toenemen terwijl het aanbod hetzelfde blijft, wat leidt tot een waardestijging. Op basis van de onveranderlijke totale voorraad kunnen er namelijk maar 21 miljoen Bitcoin worden gemined, in tegenstelling tot fiatvaluta's - zoals euro's of dollars - die steeds opnieuw kunnen worden gedrukt en dus het risico lopen dat hun waarde na verloop van tijd daalt. Het beperkte aanbod van Bitcoin is een essentiële factor voor de waardegroei op de lange termijn.

Hoewel het aantal Bitcoin-wallets in de loop der tijd gestaag is gegroeid, bevindt de wereldwijde adoptie van Bitcoin zich nog in een pril stadium. De recente gebeurtenissen zouden het gebruik ervan kunnen versnellen en het begin van een nieuw tijdperk kunnen inluiden, doordat het gemakkelijker toegankelijk wordt. Als je geïnteresseerd bent in investeren of jouw portfolio wilt diversifiëren, is Bitcoin zeker een activum die je in de gaten moet houden en waarvan je op de hoogte moet blijven.

[Fotocredits - Nuthawut © Adobe Stock]