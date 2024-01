2023 was een minder goed jaar voor cryptodieven

Cryptovaluta worden al jaren gezien als de uiteindelijke vervanger van cash geld en banken. Ok, dat is wat kort door de bocht misschien, maar crypto’s zijn hot en er wordt volop mee gespeculeerd. Soms gaat dat goed en soms niet, net als met beleggen. Een van de voordelen van cryptovaluta is dat ze ongelofelijk goed beveiligd zijn. Zakkenrollers hebben geen kans, simpelweg omdat je crypto’s virtuele ‘muntjes’ zijn. En omdat crypto’s ook niet in een bankkluis liggen, kunnen bankrovers ook thuis blijven. Toch verschijnen in het nieuws regelmatig berichten dat weer een grote cryptodiefstal heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt dan met name doordat cryptoplatformen of wallets gehackt worden. Als dat gebeurt, dan loopt de buit al snel in de vele tientallen of zelfs honderden miljoen.

Nog maar voor 1,1 miljard dollar aan crypto’s gehackt

Het goede nieuws is dat de waarde het aantal buitgemaakte crypto’s in 2023 fors gedaald is. Waar in 2022 met 219 geregistreerde diefstallen ruim 3,7 miljard dollar aan crypto’s werd gestolen, lag dat bedrag in 2023 zo’n 2 miljard dollar lager, zo blijkt uit een rapport van Chainalysis. Het aantal diefstallen steeg wel licht, naar 231. Dat betekent dus ook dat de gemiddelde grootte van de buit flink lager lag in 2023. Behalve 2022 was ook 2021 een ‘lucratief’ jaar voor cryptodieven. In dat jaar werd met bijna 300 cryptodiefstallen meer dan 3,1 miljard dollar buitgemaakt.

De reden voor de forse daling van het geld dat buitgemaakt wordt met cryptodiefstallen sis het gevolg van een afname van DeFi-hacking. Hacks van DeFi-protocollen zorgden grotendeels voor de enorme toename van gestolen cryptovaluta die in 2021 en 2022 geregistreerd werden, tot tuim meer dan 3 miljard dolar in beide jaren. In 2023 maakten hackers nog slechts 1,1 miljard dollar buit uit DeFi-protocollen.