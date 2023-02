2022 was een recordjaar voor cryptohackers: voor 3,8 miljard dollar gestolen

2022 was het grootste jaar ooit voor cryptohacks. Er werd namelijk 3,8 miljard dollar gestolen van cryptocurrencybedrijven, tegenover 3,3 miljard dollar in 2021. Dit verschil is nog groter in vergelijking met 2019 en 2020 toen dit bedrag beide jaren op 0,5 miljard dollar stond.

Oktober komt naar voren als de maand met het hoogste bedrag aan cryptohacks ooit - 775,7 miljoen dollar is gestolen in 32 afzonderlijke aanvallen - met de hacks op de Binance BNB Chain en Mango Markets als de twee meest opvallende. Ook in maart was er een piek in cryptohacks van 733,0 miljoen dollar, grotendeels gedreven door de hack bij Axie Infinity’s Ronin Bridge.

Crypto Crime Report



Deze bevindingen - onderdeel van Chainalysis' jaarlijkse Crypto Crime Report - laten ook een verschuiving zien in de hackers’ selectie van doelwitten. Tot 2020 waren hackers meestal gericht op gecentraliseerde exchanges; nu zijn de slachtoffers voornamelijk in Decentrale Financiën (DeFi). De overweldigende meerderheid van de alle hacks was gericht op DeFi protocollen (82,1%, in totaal 3,1 miljard dollar) in vergelijking met 73,3% in 2021.