Mega cryptoroof bij Ronin Network

Hackers konden zomaar eens een van de grootste ‘blockchain bankroven’ uit de geschiedenis gepleegd hebben. Deze week is Ronin Network er namelijk achter gekomen dat op 23 maart zogenoemde validator nodes van Sky Mavis en de Axie DAO ‘gehacked’ zijn. Als gevolg daarvan konden de onverlaten 173.600 Ethereum en 25,5 miljoen USDC ‘coins’ buitmaken. Volgens de geldende koers goed voor een gezamenlijke waarde van meer dan een half miljard euro ($625.000).

Buit nog niet opgedoken

Het goede nieuws, voor zover je daarover kunt spreken in dit geval, is dat de crypto’s tot op dit moment nog niet doorverhandeld of verzilverd zijn. Tsja, op dat gebied is het net als met een échte bankroof. Daar worden doorgaans de serienummers van de gestolen bankbiljetten geregistreerd zodat er alarmbellen af gaan wanneer er mee betaald wordt.

Crypto’s zouden, door de blockchain technologie, een stuk veiliger zijn dan banken. Diefstal of fraude zou schier onmogelijk zijn. Maar ja, zo zie je maar weer. Het als in de echte wereld blijft het toch een kat en muis spel. Hoeveel ‘onkraakbare’ kluizen zijn in het verleden al niet gekraakt? En dit is ook niet de eerste crypto-diefstal. Het is alleen te hopen dat deze nieuwe vorm van bankroof uiteindelijk net zo weinig zin heeft als de ‘analoge variant’, een enkele uitzondering daar gelaten.