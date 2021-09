​Wat doet de politie met in beslag genomen cryptovaluta?

Sinds eind 2020 is de politie veel meer geënt op het aanpakken van geld dat illegaal is verdiend. Het ziet dan ook een stijging in het aantal cryptomunten dat het in beslag neemt. Het totaal aantal inbeslaggenomen euro’s en cryptomunten was in 2020 maar liefst 303 miljoen euro. Heel veel daarvan zijn gewoon briefjes, maar 8,2 miljoen euro zijn crypto. Iets wat in 2019 nog 1,1 miljoen euro was. De vraag is: wat doet het met al die crypto? Dat ligt in het beslaghuis van de politie. Dat is niet één plek in Nederland, maar een locatie die elke politie-eenheid in Nederland heeft.

Vijf miljoen euro aan cryptovaluta: het ligt bij de politie nadat het in juni in bselag werd genomen. Ze maken deel uit van een onderzoek naar illegale medicijnhandel, fraude en witwassen. Voor dit soort zaken werkt het Team Financieel Economische Criminaliteit (FinEC) samen met het Team Digitale Opsporing. Dat FinEC-team is er om onder andere underground banking tegen te gaan, terwijl Digitale Opsporing alles weet over gesloten systemen, internet en netwerken.

Sommige mensen hebben hun cryptogegevens voor bijvoorbeeld hun Bitcoin in een kluis liggen bij de notaris, anderen hebben het zelfs in ijzer gegraveerd om maar te zorgen dat deze gegevens niet zomaar verloren gaan. Maar, wat gebeurt er eigenlijk als de politie dit in beslag neemt?

In beslag genomen crypto

In een Kennisgeving van Inbeslagneming schrijft de politie op wat er precies in beslag wordt genomen en van wie het is. Als het lukt, dan worden de slachtoffers in de strafzaken terugbetaald met die cryptomunten. Dat is echter niet iets waar de politie over gaat. Het Openbaar Ministerie gaat over wat er met je spullen gebeurt. Naast teruggeven zijn verkopen, vernietigen en opslaan als bewijs ook een optie. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat het OM meent dat de politie iets te rigoureus was met het in beslag nemen van je spullen, dan krijg je ze zelf gewoon terug.

Voor in beslag genomen geld heeft het OM ook een speciale overheidsrekening, mocht het van de staat zijn. Er mag niets mee gebeuren totdat de verdachte als schuldig is berecht, maar als dat wel zo is, dan wordt het geld officieel van de staat: een extraatje voor de staatskas. Dat laatste is wel een goede oplossing, omdat het zwarte geld zo weer wit kan worden.