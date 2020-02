Ierse regering loopt 6 miljoen bitcoin mis door vermiste hengel

Terwijl we ons in Nederland druk maken over een verzekeraar die 2,5 duizend euro moet neertellen voor een beroving bij een hasjdeal, pakken ze het in Ierland heel anders aan. Daar is een vishengel van een drugscrimineel het gesprek van de dag. Waarom? Wel, deze hengel is 53,7 miljoen euro in bitcoin waard. Geld dat de overheid in beslag wilde nemen, maar waar geen toegang toe is.



Zesduizend bitcoin

Het zit namelijk zo: de Ier werd op een dag gearresteerd omdat hij cannabis zou bezitten. Zijn huisbaas besloot daarop zijn woning leeg te halen en allerlei spullen naar de stortplaats te brengen. Onder die spullen was de hengel, waar deze crimineel nou nét de toegangscodes tot zijn digitale portemonnees in had verstopt. Als je zesduizend bitcoin hebt, dan is dat flink achter het net vissen dus.

De overheid wist van het geld af, dus het Criminal Assets Bureau (CAB) had al beslag gelegd op deze virtuele geldbuidels. Echter zijn ze onbereikbaar geworden nu de hengel en dus die toegangscodes ergens op een stortplaats onvindbaar liggen te zijn. The Irish Times schrijft dat de het CAB er niet helemaal bekaaid vanaf komt: er zijn nog bitcoins ter waarde van 1,5 miljoen euro in wel toegankelijke digitale portemonnees van de man, en er lag 100.000 euro aan contanten. De crimineel kan er naar fluiten, terwijl hij de komende vijf jaar in de cel spendeert.

Wiet

De Ieren houden trouwens hoop: agenten denken dat er op een dag grote stappen in digitale innovatie worden gemaakt waardoor ze de virtuele beursjes van de man wél kunnen bereiken. In ieder geval heeft de crimineel, die de cryptovaluta in 2011 en 2012 kocht nadat hij succesvol wietplanten kweekte, al wel plezier gehad van zijn investering. Hij kocht er een tweezits gyrocopter van en stak tijd in het leren hoe hij het ding zelf kon vliegen.

Recentelijk schreven we over waarom 2020 best eens een belangrijk jaar kan worden voor bitcoin. Sowieso wordt de maand mei belangrijk, want dan vindt de halving plaats. Dat betekent dat wat bitcoin-miners ontvangen voor het delven van één blok met 50 procent afneemt. Kortom, waar ze eerder voor een blok 12,5 bitcoins ontvingen, wordt dat straks slechts 6,25.