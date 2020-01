​Waarom 2020 een belangrijk jaar voor Bitcoin gaat worden

We hebben 2019 en daarmee de jaren tien nu officieel achter ons gelaten en beginnen met 2020 aan een nieuw decennium. Technologie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en ik wil het vandaag hebben over het digitale geld van de toekomst, bitcoin. De moeder aller digitale munten bestaat inmiddels alweer elf jaar en dit jaar zou weleens een heel bijzonder jaar kunnen worden voor bitcoin. Het jaar 2020 staat voor Bitcoin namelijk grotendeels in het teken van de zogenaamde halving. De halving betekent dat de beloning die Bitcoin-miners ontvangen voor het delven van een blok door de helft gaat. Op dit moment ontvangen miners voor ieder blok dat ze delven 12.5 bitcoins, maar in mei zal dit halveren naar 6.25 bitcoins per blok. De halving is pas de derde in de geschiedenis van de digitale munt, maar als het verleden een goede voorspeller van de toekomst is, dan zou dit weleens een goed moment kunnen zijn om bitcoin te kopen bij een cryptocurrency handelsplatform zoals SATOS. Waarom precies? Dat ga ik je nu uitleggen!

Stoomcursus, wat is geld?

Om te begrijpen waarom de halving relevant is voor de koers van bitcoin moeten we het eerst even hebben over het concept geld. We gebruiken het allemaal op dagelijkse basis, maar wat is geld nu eigenlijk? Mijn definitie van geld is dat het een ruilmiddel is waarin je waarde voor langere tijd kunt opslaan. Stel dat je vandaag je salaris krijgt, dan wil je een deel bewaren om de boodschappen van volgende week mee te kunnen doen. Geld moet waardevast zijn en zoveel mogelijk mensen moeten het accepteren. In mijn optiek is waardevastheid de belangrijkste eigenschap voor een goed om als geld te fungeren. Om dat te illustreren duiken we even kort de geschiedenis van geld in.

Lang geleden waren glazen kralen het belangrijkste betaalmiddel in landen in West-Afrika. In eerste instantie werkt dat fantastisch omdat het voor de lokale bevolking relatief moeilijk was om aan glazen kralen te komen. Het maken van glas was in die tijd een kostbare bezigheid voor de West-Afrikaanse bevolking, wat glas tot een zeldzaam goed maakte. Ik vertel dit omdat de West-Afrikaanse glazen kralen een perfect voorbeeld zijn van hoe geld zijn waarde kan verliezen als het ineens niet zo zeldzaam meer is. Europeanen die per schip de reis naar West-Afrika hadden gemaakt kwamen er namelijk achter dat glazen kralen daar een fortuin waard waren. De productie van glas was in Europa al een stuk verder en goedkoper. Het duurde dan ook niet lang voordat schepen helemaal volgeladen met glazen kralen richting Afrika voeren. Daar kochten de Europeanen met de kralen alle rijkdommen en goederen van de Afrikanen op en overspoelden ze de markt met glazen kralen. Voordat ze het doorhadden waren de Afrikanen al hun bezittingen kwijt en zaten ze enkel nog op een berg met glazen kralen. Het eens zo zeldzame betaalmiddel was ineens niet zo zeldzaam meer en daardoor was de waarde flink afgenomen.

Dit is één van de vele voorbeelden uit de geschiedenis waaruit blijkt hoe belangrijk het is dat een betaalmiddel zeldzaam is en blijft. En dat is precies het probleem met ons huidige geld. Om de economie te stimuleren worden vaak uit het niets euro’s en dollars gecreëerd en dat is problematisch voor de waarde van ons geld op de lange termijn.

Waarom is de halving relevant voor de bitcoin koers?

Terug naar bitcoin! Want dit is voor mij dé reden waarom ik geloof in de toekomst van de digitale munt. Er zullen er namelijk nooit meer dan 21 miljoen in omloop komen. Bitcoin is per definitie zeldzaam, dat is keihard vastgelegd in de regels van het protocol en dat zal altijd zo blijven. Met iedere halving wordt de toevoer van nieuwe bitcoins naar de markt een stukje lager. Met andere woorden, het aanbod van bitcoins wordt steeds kleiner, terwijl het aantal mensen wat de bijzondere digitale munt begint te begrijpen groter wordt. Dit gegeven in combinatie met de enorme ontwikkelingen die er plaatsvinden aan het protocol maken dat ik enorm positief ben over de koers en de toekomst van bitcoin als geld. Het beste moment om bitcoin te kopen is altijd vandaag, we staan namelijk pas aan het begin van deze monetaire revolutie.

