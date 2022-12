​Is crypto diefstal nog een groot probleem in 2022?

Omdat de crypto wereld gebruik maakt van blockchain technologie, komt hier geen derde partij bij kijken. Hierdoor komt menselijk misbruik in de crypto wereld veel minder voor dan bij betaalmiddelen zonder blockchain technologie. Ondanks de sterke veiligheid van deze technologie, is helaas niks volledig waterdicht. Zo komt diefstal helaas ook in de crypto wereld voor. Dit wordt ook wel crypto diefstal in de volksmond genoemd. Hoe het kan dat ook hier diefstal wordt gepleegd en moet je vrezen voor de veiligheid van jouw cryptomunten?



Hoe vaak komt crypto diefstal voor?

Volgens het Atlas VPN-team is in de eerste helft van 2022 door cybercriminelen al 1,93 miljard euro gestolen uit crypto projecten. Ongeveer 82 miljoen hiervan werd door cybercriminelen gestolen vanuit NFT-projecten. De cryptomunt Ethereum leed in het eerste half jaar van 2022 het meest onder diefstal van cybercriminelen.

In oktober 2022 hebben hackers op de crypto beurs Binance ruim 100 miljoen dollar aan cryptomunten gestolen. Dit deden zij door gebruik te maken van een bug in de cross-chain bridge software. Dit is software dat gebruikt wordt om cryptomunten van de ene blockchain naar de andere om te zetten.

Wat te doen bij crypto diefstal?

Wanneer je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van cybercriminelen kun je het beste aangifte doen bij de politie van cybercrime. Het is helaas vaak lastig voor de politie om te achterhalen wie hier achter zitten, dus het belangrijkste is om er voor te zorgen dat jouw cryptomunten zo veilig mogelijk worden bewaard. Ondanks dat crypto diefstal voorkomt, wil dat niks zeggen over de koers van cryptomunten. Wanneer je zoekt op ‘crypto cardano koers’ of ‘crypto koers ripple’ is er geen reden om te geloven dat een daling in de koers te maken heeft met een crypto diefstal.

Hoe houd je je cryptomunten veilig?

Er is helaas niet één simpele oplossing tegen crypto diefstal. Cybercriminelen worden steeds slimmer en leren steeds weer nieuwe manieren om wachtwoorden en andere beveiligingen te omzeilen. Toch kun je het hackers wel moeilijker maken om jouw cryptomunten te stelen, waardoor ze het toch liever bij iemand proberen die makkelijker te hacken is.

Zorg er voor dat je sterke en unieke wachtwoorden hebt ingesteld om in te loggen in jouw crypto wallets. Kies geen wachtwoord dat je ook voor andere accounts gebruikt om ervoor te zorgen dat cybercriminelen deze alsnog kunnen raden. Bewaar je wachtwoord ook niet online, maar schrijf deze op papier en verstop dit briefje ergens in huis. Om jouw cryptomunten beter te beschermen is het ook slim om een tweestapsverificatie te activeren. Dit zorgt er voor dat je bijvoorbeeld tijdens het inloggen op je laptop, ook nog akkoord moet geven op je telefoon en andersom.

Heb je veel geld staan in één wallet? Probeer dit te spreiden bij verschillende partijen. Mocht je een keer gehackt worden, dan ben je niet in één klap alles kwijt.