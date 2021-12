Cryptodiefstal: hierop moet je letten als je into crypto bent

Cryptovaluta zijn booming business en als je nog niet overstag bent, dan zijn er waarschijnlijk genoeg mensen in je timeline die je aan het denken zetten met hun screenshots met stijgende cryptovaluta. Wil je beginnen aan crypto of ben je er al mee bezig? Zorg dan dat je de risico’s kent. Ditmaal doelen we niet op die van investeren in munten waarvan de koers moeilijk te voorspellen is, maar op dieven die op je crypto uit zijn.

Als een hacker door malware kan ontdekken wat jouw wachtwoorden zijn om toegang te krijgen tot je wallet, dan ben je het haasje. Vaak kunnen cryptovalutaplatforms dan ook niets voor je betekenen. Zij hebben wel een aantal handigheden ingebouwd zoals tweestapsverificatie, maar als hackers eenmaal in je account zijn, dan kunnen ze die eventueel uitschakelen of naar een adres laten gaan waarop de hackers ook zijn ingelogd. Het nadeel van deze diefstal is dat het gewoon onder je neus gebeurt en je kunt het bijna niet stoppen.

Cryptodiefstal zou vaker en vaker voorkomen. Soms zien mensen tienduizenden euro’s aan cryptomunten uit hun accounts verdwijnen uit hun cryptowallet. Dit is een virtuele portemonnee waarin de code zit die je toegang geeft tot je cryptovaluta. Hoewel de blockchain waarop cryptovaluta bestaan juist heel anoniem is, is het soms moeilijk om je geld terug te krijgen als iemand het eenmaal vanuit jouw wallet naar een eigen adres heeft overgemaakt. Hoe dat heeft kunnen gebeuren? Hacken.

Doe aangifte

Wat je wel moet doen, dat is aangifte. Het is diefstal, dus meldt het bij de politie. De kans is klein dat deze er iets mee kan of gaat doen, maar het is goed om te blijven melden dat deze praktijken plaatsvinden voor als er wel meer onderzoek nodig is en er misschien toch iemand kan worden opgespoord. Uiteraard moet je naast aangifte doen ook zorgen dat je wachtwoorden overal veranderen, want wanneer de hackers deze eenmaal weten, kunnen ze hiermee nog meer schade aanrichten.

Daarnaast kun je het uiteraard beter voorkomen dan genezen. Dat doe je eigenlijk op dezelfde wijze als dat je andere accounts beveiligd. Door een slim en sterk wachtwoord te kiezen mét tweestapsverificatie, maar ook door goed te bedenken waar je je geld hebt neergezet en hoeveel dat is. Lees je goed in wat een bepaald platform doet bij diefstal, of wat ze überhaupt doen aan beveiliging. Besef ook goed of het verstandig is om op één paard te wedden: veel geld op één plek hebben staan kan een risico vormen. Je kunt dat soms beter spreiden. En uiteraard moet je ook zorgen dat je goede antivirusscanners en beveiliging op de apparaten hebt staan waarmee je die cryptovaluta-platformen en -wallets bereikt.