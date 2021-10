​Op deze manieren houd je de koersen van je crypto bij

Sommige relaties staan de laatste tijd op spanning. “Hij kijkt wel heel erg veel naar zijn telefoon,” wordt er dan gezegd. Dat is waarschijnlijk niet omdat hij een ander heeft. Hij investeert gewoon in cryptovaluta. Het is op dit moment een enorme trend. Je hoeft echter niet steeds op je telefoon te turen, er zijn namelijk heel veel manieren om de koersen van je crypto bij te houden.



Je zou denken dat er talloze apps zijn waarin je alle cryptovaluta kunt vinden, maar dat valt tegen. Talloze apps die iets met crypto te maken hebben, die zijn er, maar je kunt vaak niet alle muntkoersen naast elkaar leggen. Bovendien is het ook handig om meteen te kunnen zien hoe jouw specifieke gedeelte van die koers ervoor staat, waardoor je niet zelf nog hoeft te rekenen. Apps die daarbij kunnen helpen zijn checker-apps.

Blockfolio

Een voorbeeld van zo’n check-app, dat is Blockfolio. Deze app is momenteel populair, omdat hij meer dan 2.000 cryptovaluta bijhoudt. Je kunt zelf instellen hoeveel je van een bepaalde munt bezit, zodat je meteen ziet hoeveel jij nog hebt. Dat hoef je niet elke keer opnieuw te doen, want Blockfolio onthoudt het voor je. Alles staat goed overzichtelijk bij elkaar en zeker die personaliseerbaarheid van deze app maakt het een goede app om je te helpen met je valuta. De meest waardevolle toevoeging is echter deze: je kunt de app je een melding laten geven wanneer er een bepaalde daling of stijging in een koers zit. Op die manier hoef je zelf niet steeds alles in de gaten te houden, want de app regelt het voor je. Je kunt de Bitcoin of Ripple koers, of een totaal andere cryptokoers, ook bijhouden in een app als Delta. Dat lijkt op Blockfolio, maar dan moderner.

In Excel

Er zijn allerlei hypermoderne apps te downloaden, maar zeker als je oog toch al getraind is op het bekijken van Microsoft Excel-bestanden, dan kun je ook overwegen een Excel-variant te gebruiken om je Ethereum koers in bij te houden. Verschillende aanbieders op internet bieden Excels aan die steeds worden geüpdate. Dat wordt gedaan via de ‘Via het web’-optie van Microsoft, waarbij je bepaalde cellen kunt laten laden (en update) vanaf een online link.

Handmatig

Het geniet niet echt de voorkeur, maar het is ook wel weer te begrijpen waarom mensen graag handmatig kijken hoe de koersen ervoor staan. Net als hoe vaders of moeders vroeger in de krant keek hoe de AEX het deed, kun je op een wat meer klassieke manier bijhouden hoe het met je crypto is. Het is wat arbeidsintensief, maar sommige mensen verkiezen die manier boven anderen, omdat het je minder laat navelstaren op een bepaalde valuta. Je ziet namelijk veel meer valuta aan je voorbij schieten en dat brengt weer meer de handelaarsgeest in de mens naar boven. Het nadeel is wel dat je dan alsnog veel op je telefoon moet turen en dat de koers natuurlijk razendsnel verandert.

Er zijn nog veel meer apps te noemen die je kunnen helpen met je cryptovaluta, maar het is erg persoonlijk -en soms ook valuta-afhankelijk- wat voor jou werkt. Succes!

[Fotocredits - lucadp © Adobe Stock]