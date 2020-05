Veilig je Bitcoin bewaren met een hardware wallet

De prijs van de Bitcoin zit deze maand weer in de lift en dat doet veel mensen overwegen om te investeren in deze digitale valuta. Hierbij zijn veiligheid en zekerheid een belangrijk overweging omdat er je jouw vermogen volledig in eigen beheer hebt en er dus geen bank garant staat. Het veilig bewaren van cryptovermogen kan in het begin overweldigend zijn, daarom geeft dit artikel een uitleg om duidelijk te maken waar je rekening mee moet houden.

Cryptovaluta



Het handelen in cryptovaluta gebeurd vaak op online exchanges. Wanneer je hier Bitcoin koopt kan je ervoor kiezen dit te laten staan op de exchange. Het voordeel hiervan is dat je snel kan kopen en verkopen maar er kleven ook risico’s aan. Je account kan worden gehackt of de exchange kan failliet gaan. (De hack van cryptopia is hiervan een goed voorbeeld.) In zo’n geval kan je alles in één keer kwijt raken. Gebruik daarom geen exchange voor grote bedragen die je een langere tijd wilt bewaren.

Om te zorgen dat je niet afhankelijk bent van een derde partij zoals een exchange kan je een eigen wallet beheren. Dit kan je doen door een een digitale wallet op je computer te installeren en je Bitcoin hierheen te sturen. Dit is iets minder flexibel dan een exchange omdat je nu niet meer zo snel kan handelen maar het is wel een stuk veiliger. Een digitale wallet is echter nog steeds vatbaar voor phishing attacks, malware en keyloggers, je kan een hack dus nooit uitsluiten. Als je deze risico’s volledig wilt uitsluiten kan je gebruik maken van een hardware wallet.

Hardware wallets



Hardware wallets zijn fysieke apparaten die de sleutel bewaren die toegang geeft tot jouw Bitcoin of andere cryptovaluta. Deze sleutel verlaat het apparaat nooit zodat zelfs hackers die je computer hebben weten te infiltreren op geen enkele manier bij deze sleutel kunnen. Hardware wallets zijn duurder in aanschaf maar als het om aanzienlijke bedragen gaat is het een waardevolle investering.

De meest populaire hardware is op dit moment de Ledger Nano X. De Nano X heeft de concurrenten de afgelopen jaren links laten liggen door een grote hoeveelheid cryptovaluta te ondersteunen, gebruiksvriendelijke software mee te leveren en omdat het integratie met mobiele telefoon via bluetooth biedt.

Vooral dit laatste is populair onder gebruikers. Hardware wallets hebben zelf namelijk een minimale interface. Om het apparaat aan te sturen gebruik je de daarvoor bestemde software op je computer. Voor de meeste hardware wallets heb je altijd een computer nodig om je balans te checken of een transactie te doen. Door de bluetooth-functie van de Nano X kan je dit nu op elke telefoon doen waardoor het gebruik van de hardware wallet een stuk flexibeler wordt.

Ledger Nano X



Mocht je overwegen te investeren in cryptovaluta zoals Bitcoin en je wilt garanderen dat je vermogen veilig is opgeslagen dan biedt de Ledger Nano X de oplossing. Je bent niet meer afhankelijk van derde partijen en sluit hackers volledig buiten. Daarnaast lever je weinig gebruiksgemak in en kan je snel en simpel je balans checken of een transactie doen. Dit maakt het een ideaal apparaat voor startende crypto-investeerders.

[Fotocredits © rcfotostock - Adobe Stock]