​Kunnen we in 2024 een bull run verwachten in de crypto-industrie?

Bitcoin beleefde een recente stijging na het nieuws over een mogelijke goedkeuring van de ETF spot Bitcoin, wat meer vertrouwen in de markt bracht en suggereerde dat de volgende bull run nabij is. Naar mijn mening zijn er verschillende gebeurtenissen om in de gaten te houden die volgend jaar een sterke impact kunnen hebben op de bitcoinprijs, zoals de goedkeuring van de ETF spot Bitcoin, de aankomende Amerikaanse verkiezingen en de halvering van de bitcoin.



Bitcoin ETF goedkeuring

De Bitcoin spot ETF van BlackRock is al genoteerd bij de Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), wat het signaal is dat de goedkeuring nabij is. En als we het resultaat van dit nieuws op de bitcoinprijs zien, kunnen we ons de impact ervan voorstellen wanneer het effectief wordt goedgekeurd door de SEC. Spot Bitcoin ETF's zijn van groot belang omdat ze de investeringskosten verlagen, de liquiditeit verhogen, het volgen van prijzen efficiënter maken en voldoen aan strengere regelgeving. Ze vergroten de toegankelijkheid en acceptatie van Bitcoin, met name voor particuliere en institutionele investeerders, en bieden een gemakkelijker en directer investeringskanaal.

De instroom van aanzienlijk nieuw kapitaal in de cryptomarkt zal naar verwachting de totale marktkapitalisatie van de cryptowereld een boost geven. In deze context hebben zowel institutionele als particuliere investeerders enorm aan vertrouwen gewonnen.

Amerikaanse verkiezingen

De komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten vinden plaats in november 2024. Historisch gezien kunnen we een correlatie zien tussen de prijs van bitcoin en de Amerikaanse verkiezingen. Bij de laatste drie Amerikaanse verkiezingen in 2012, 2016 en 2020 daalde de prijs van bitcoin in de weken voorafgaand aan de verkiezingen, gevolgd door een 'bull run' na de verkiezingen. Als we de laatste als voorbeeld nemen: in het jaar 2020 was de daling vóór de verkiezingen 22% en de prijsstijging na de verkiezingen 410%. Daarom kunnen we volgend jaar een vergelijkbare trend verwachten, waarbij het percentage schommelingen afhangt van de onzekerheid over de uitkomst van de verkiezingen en het vertrouwen van investeerders in de markt daarna.

De Bitcoin-halvering

Er is minder dan een half jaar tot de volgende halvering van de bitcoin, die gepland staat rond april 2024. De bitcoin halving is een zeer opvallende gebeurtenis in de crypto-industrie en heeft meestal een sterke impact op de prijs van bitcoin. Elke vier jaar wordt de beloning voor het delven van bitcoins gehalveerd, een functie die is ingebed in het algoritme. Deze vermindering is bedoeld om de schaarste en dus de waarde van het actief te behouden. Traditioneel zijn de maanden die voorafgaan aan de halving een sterke accumulatieperiode, waardoor de prijs groeit tot hij een nieuwe all-time high bereikt.

Gedreven door deze drie verwachte gebeurtenissen zijn er voldoende redenen om optimistisch te zijn over de markt in 2024. Voor de komende maanden wordt een nieuwe instroom van kapitaal en meer speculatieve activiteit verwacht, wat het begin van een nieuwe bullmarkt inluidt.

[Fotocredits © rcfotostock - Adobe Stock]