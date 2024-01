​Bitcoin-koers stijgt en daalt razend snel door nepnieuws

Bitcoin-liefhebbers zitten al een paar dagen met geknepen billen, want vandaag zou de SEC bekend gaan maken of de Bitcoin ETF er mocht komen. Echter was het wel de SEC op X/Twitter die zei dat de EFT’s waren goedgekeurd: het bleek achteraf om een hack te gaan. Dat zorgde voor een flinke stijging en vervolgens weer een flinke daling van de cryptovaluta.

SEC geeft nog geen goedkeuring

We schreven eerder deze week al over de exchange traded funds (ETF)-spanning die er nu bestaat rondom de cryptovaluta. Goedkeuring door de SEC, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, is het laatste dat nodig is om die ETF voor elkaar te krijgen. Gebeurt dat eenmaal dan betekent dat onder andere dat er kan worden belegd op de koers van Bitcoin. Maar misschien betekent het nog wel meer dat Bitcoin wat meer wordt erkend en hoewel het een decentrale munt is, vinden sommige liefhebbers het niet zo tof dat Bitcoin een wat wisselend imago heeft.

Dus ja, als een echt account op Twitter dan roept: ‘het gaat gebeuren!’ en daarna blijkt dat het weliswaar een echt account was, maar het wel nepnieuws betrof… Dan is dat natuurlijk pijnlijk. Vooral omdat hierop meteen geacteerd werd: Bitcoin schoot omhoog en kostte op een gegeven moment een nette 48.000 dollar per coin. Inmiddels is dat weer gedaald naar 45.271 dollar. Vooral omdat de SEC zelf ook echt zei: er is nog geen sprake van goedkeuring. Het ging dus niet alleen om het nepnieuws dat niet klopte, er werd ook nog eens bevestigd, zo leek het, dat de SEC nog niet akkoord was.