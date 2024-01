​Wat is een Bitcoin ETF en wat doet het met de koers?

Niet iedereen is er fan van, want een ETF is wel iets dat hoort bij de ‘ouderwetse’ financiële wereld, maar er klinken vooralsnog vooral positieve geluiden. Een ETF is namelijk een beleggingsproduct: Exchange Traded Fund. Je kunt met zo’n ETF dus speculeren over wat de koers van Bitcoin gaat doen, zonder dat je zelf ook maar een gedeelte van een Bitcoin hoeft te bezitten. Het is echter geen crypto en heeft dus geen decentraal karakter, vandaar dat het ook een vermogenbeheerder is die de ETF dan zou uitgeven.

Alle ballen op BlackRock

Het is niet voor het eerst dat Bitcoin op deze manier in de kijker wordt gespeeld. Het wordt al tien jaar geprobeerd, maar nu BlackRock zich ermee bemoeit schatten mensen de kansen hoger in. BlackRock is namelijk de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Als die er vertrouwen in heeft, kan de SEC dan zo terughoudend blijven als het altijd is geweest? In ieder geval is een ding zeker: als het eenmaal akkoord gaat, dan is er geen weg terug. Geen makkelijke weg in ieder geval. EFT’s in het geval van Bitcoin zijn bovendien bijzonder, omdat er geen aandelen zijn die onderliggend zijn: er is immers geen bedrijf. Er is alleen die cryptovaluta, waardoor het voor de SEC nog wat complexer wordt dan alleen de vraag of Bitcoin ‘het waard’ is.

In ieder geval heeft de invloed van BlackRock nu al direct invloed op de Bitcoin. We zien de koersen al flink stijgen: het was een tijdje winter, in 2023 trok het weer aan (flink aan zelfs, vooral vanaf september) en het nieuws over ETF’s doet het alleen maar stijgen. Mocht het toch zover komen tot zo’n ETF, dan zal Bitcoin waarschijnlijk een spannende zijn. De koers kan immers ineens flink dalen, maar ook flink stijgen. Het is voor mensen die voor cryptovaluta zijn in ieder geval fijn dat er wat meer goed nieuws te melden is: door het gedoe bij Binance en de cryptowinter hebben de decentrale valuta een knauw gekregen. Al is het, mocht het tot een EFT komen, dus wel de vraag of veel beleggers het wel aandurven met een crypto, wat toch een heel nieuwe markt is. Althans, nieuw: Bitcoin wordt 15 dit jaar. Een markt waarvoor overigens eind dit jaar de eerste Europese wetgeving in werking treedt. Die is er echter vooral op gebrand consumenten te beschermen.

In ieder geval schijnen we mogelijk morgen al meer te horen over de EFT: nog heel even geduld dus.