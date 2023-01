Vandaag vieren we 14 jaar Bitcoin

Vandaag vieren we dat 14 jaar geleden op 3 januari 2009 het eerste blok van het Bitcoin netwerk door Satoshi Nakamoto werd gemined. In de code van dit genesis-blok stond een aantekening: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks."

Hiermee zinspeelde hij op de eventuele rol die Bitcoin in de toekomst kon gaan spelen, en waar natuurlijk zijn gift aan de wereld voor bedoeld was. Bitcoin heeft nog altijd de potentie om het alternatief te worden op ons huidige financiële systeem en in potentie dus de nieuwe wereldreservemunt.

14 jaar geleden

Maar laten we eerst eens terug gaan naar die beroemde dag 14 jaar geleden. Op dat moment weet niemand wie Satoshi Nakamoto is, maar iedereen weet wel dat deze persoon, of deze groep, verantwoordelijk is voor het minen van het eerste blok op 3 januari 2009.

Dat eerste blok op die eerste dag is symbolisch voor wat Bitcoin is: een pseudoniem netwerk, waarvan we kunnen achterhalen wat er gebeurt, maar niet door wie.

In 2009 was Satoshi de enige op het netwerk van Bitcoin. Het eerste blok werd nog gemined op een CPU in tegenstelling tot de gespecialiseerde grafische kaarten die miners nu gebruiken. Het volgende blok van de blockchain werd pas zes dagen later gevonden, op 9 januari 2009. Sindsdien produceert het netwerk gemiddeld om de 10 minuten een nieuw transactieblok.

Bitcoin groeit

Bitcoin blijft maar groeien. Vandaag de dag staan er tienduizenden computers te minen op het Bitcoin netwerk. In 2022 is ook de rekenkracht op Bitcoin verder toegenomen.

Dus wat er ook met de koers gebeurt, Bitcoin blijft gewoon doorgaan, blok na blok na blok.

Het doel van Bitcoin was in eerste instantie om te dienen als digitaal middel om waarde over te dragen, op dezelfde manier als fiat-valuta werkt. In werkelijkheid is het dat originele doel allang voorbij gestreefd.