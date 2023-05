Texaanse rechter verbant ChatGPT uit zijn rechtszaal

ChatGPT is niet meer weg te denken. AI-generated content kan schrijfwerk, en dan met name in de voorbereidende conceptuele fase, eenvoudiger maken. Er zijn echter ook gebieden waar je liever (nog) niet met door een AI-Chatbot gefabriceerde tekst moet opdraven. In de rechtszaal bijvoorbeeld. Het lijkt mij in ieder geval niet verstandig dat advocaten een pleidooi door ChatGPT laat schrijven, toch? Welnu, een federale rechter in Texas heeft daar alvast op voorgesorteerd. Hij eist dat advocaten die in zijn rechtszaal verschijnen verklaren dat hun pleidooien en andere juridische documenten vrij zijn van AI-generated teksten.

Jurisprudentie uit de duim gezogen

Tot dit besluit kwam de rechter nadat onlangs bleek dat een van de advocaten in een rechtszaak ChatGPT gebruikt had om relevante jurisprudentie en vergelijkbare zaken op te snorren. Bij nader inzien bleek echter dat AI-Chatbot de informatie over de zes zaken en jurisprudentie volledig uit zijn duim gezogen had. Tot grote verontwaardiging van de aanwezigen in de rechtszaal. De rechter zelf was minder mild. De advocaat verklaarde achteraf spijt te hebben van zijn ‘ChatGPT bedrog’, maar dat was voor de rechter too little, too late.

Op zich is het natuurlijk best slim om ChatGPT of een andere AI-tool in te zetten om het web af te zoeken naar relevante juridische argumenten en rechtszaken. Dat scheelt mogelijk (veel) eigen hand- en zoekwerk. Echter, het is dan wel de bedoeling dat de advocaat in kwestie de gevonden teksten niet klakkeloos overneemt, maar op z’n minst op waarheid controleert.