Robot als advocaat: eerste rechtszaak met robotraadsman komt

Stel, je moet voor de rechter verschijnen. Wil je dan je eigen verweer doen, laat je dat aan een advocaat over of aan een robot? Jawel, we zijn inmiddels zo ver met kunstmatige intelligentie dat we robots inhuren als advocaat. Het bedrijf DoNotPay heeft een app ontwikkeld die werkt als AI-advocaat. Volgende maand komt deze bot-advocaat voor het eerst in actie.

DoNotPay

DoNotPay is in 2015 gestart door iemand die op Stanford University zat en is afgestudeerd in Computer Science: Joshua Browder. Het heeft Browder lang gekost om de kunstmatige intelligentie ‘law school’ te laten doorlopen en echt alle nuanceringen in de wetten te laten begrijpen. In 2020 werd het een AI-applicatie. De app bedenkt wat het probleem is en gaat vervolgens op zoek naar de mazen in de wet om het OM van repliek te kunnen voorzien. Volgens Browder draait het allemaal om taal, en dat is vooral waarom advocaten zo gigantisch veel kunnen rekenen voor hun diensten.

Voor een ingewikkeld moordproces deze bot inschakelen, dat zouden we niet zo snel aanraden, maar de AI-advocaat begint ook wat kleiner: het gaat in zijn eerste rechtszaak om een verkeersovertreding. De ontvanger van de boete wil onder deze boete uitkomen en het bedrijf DoNotPay schakelt zijn uitvinding dan voor het eerst in om de gedaagde te helpen. De AI is er niet alleen om zijn zegje te doen: hij luistert zelfs mee naar wat er in de rechtbank allemaal wordt gezegd om op basis daarvan een stevig verweer te formuleren, dat de gedaagde vervolgens hardop zal uitspreken (via een hoofdtelefoon, al is het de vraag of zo’n hoofdtelefoon de rechtszaal wel in mag).