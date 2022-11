Rechtszaak: 'Apple trackt mensen toch, ook al staat het uit'

Apple heeft privacy hoog in het vaandel staan, maar dat geldt niet altijd. Het bedrijf wordt aangeklaagd omdat het de data van mensen toch trackt, ook al hebben ze dit uitgezet in hun instellingen.

De ontwikkelaars hebben hun best gedaan om te zorgen dat die data helemaal niet naar Apple ging, maar ze geven aan dat het niet mogelijk was. Zelfs als ze de functie ‘het delen van toesteldata’ uitzetten, dan nog blijft de data aan de telefoon ontsnappen en zo richting de servers van Apple gaan. Het gaat daarbij bovendien niet alleen maar om tikjes op je scherm: zelfs kijken naar een App Store-app op je telefoon wordt volledig getrackt door Apple. Wat je zoekt, hoe lang je een app bekeek, waar je op tikte: alles wordt in real-time naar Apple gestuurd.

Apple blijkt de data van gebruikers te verzamelen, ook als ze dit nadrukkelijk hebben uitgezet in hun instellingen. Het is opzienbarend, omdat je als gebruiker echt wat moeite moet doen om het uit te zetten. Security-experts Tommy Mysk en Talal Haj Bakry klagen Apple hierom aan. Ze geven aan dat elke tik die jij op je telefoon doet, direct naar Apple wordt gestuurd. Het gaat dan wel om apps van Apple zelf.

Apple weet alles

Dat gaat ver: erg ver. de iPhone-maker weet zelfs welke aandelen je bekijkt in de Stocks-app, welke artikelen je leest of welke namen van aandelen je hebt gezocht. Nu is dit normaal al vrij verregaand, maar zeker als je denkt dat je dit hebt uitgezet door dit in de instellingen te veranderen. Mysk kon niet precies zien welke data er werd gestuurd vanaf het device met de laatste update van Apple, maar zag op zijn jailbroken iPhone op iOS 14.6 wel dat er dit soort activiteit was: hetzelfde geldt voor een niet-jailbroken iPhone op iOS 16.

Apple krijgt tegelijkertijd ook heel veel kritiek op hoe het de data van gebruikers juist probeert te beschermen door mensen te vragen of ze wel getrackt willen worden: om die reden zou Facebook al 10 miljard euro hebben misgelopen. Het is nogal dubbel, maar Apple kan zeker in de problemen komen door de rechtszaak die door Mysk wordt aangespannen. De aanklacht is dat Apple zich niet aan de California Invasion of Privacy-act houdt. Het gaat daarbij niet eens zozeer om het feit dat Apple data verzamelt, maar vooral dat ze mensen onterecht het gevoel geven dat ze een bepaalde mate van privacy hebben. Dit blijkt immers een wassen neus.