​Dit maakt het privacybeleid van Apple schadelijk voor anderen

Data verzamelen op een iPhone is niet meer hetzelfde sinds iOS 14.5. In april dit jaar verscheen die update en die is erop geënt om de privacy van mensen te beschermen. Iets waar diverse bedrijven helemaal niet op zitten te wachten.

Apple's privacybeleid Het privacybeleid zorgt dat gebruikers nu zelf bepalen welke data bedrijven van ze mogen verzamelen. Het zit dus niet meer verscholen in een privacybeleid van een app, want die lange lap tekst leest zelden iemand. Het wordt je nu heel bewust gevraagd, waardoor veel mensen ervoor kiezen om er niet mee akkoord te gaan. Voor de privacy is dat winst, maar voor de bedrijven die geld verdienen met je data is dat niet ideaal. Verre van zelfs: Twitter, Snapchat, YouTube en Facebook schijnen gezamenlijk al 8,5 miljard euro te zijn misgelopen door alleen die aanpassing van Apple. De Financial Times onderzocht de invloed van het nieuwe privacybeleid en dat is flink wat invloed. Zo sprak Snapchat bij het bekendmaken van de cijfers uit dat het niet te spreken is over Apple’s keuze.

Facebook is grootste 'slachtoffer' Facebook heeft van alle genoemde bedrijven het meest last van de nieuwe optie. Dat komt omdat het het grootste platform is: het liep in een half jaar tijd 7 miljard euro mis door het nieuwe beleid. Snapchat heeft alleen maar een mobiele app, waardoor het op een tweede plek komt. Twitter komt er nog wel goed vanaf, omdat zijn advertenties op andere manieren werken. Google heeft ook weinig problemen, al komt dat omdat het al zoveel gebruikersinformatie van zijn Google-accounts heeft. Wat merk je er eigenlijk als gebruiker van dat een bedrijf je niet mag tracken? Simpel: je zal waarschijnlijk minder advertenties zien die heel erg passen bij waar je naar op zoek bent of van houdt. Immers sta je bedrijven niet toe om een profiel van je te maken, waardoor je vrij willekeurige advertenties krijgt voorgeschoteld. Tegelijkertijd krijgen bedrijven dus minder informatie van je in hun macht, waardoor je privacy beter gewaarborgd blijft.

Slapende honden wakker maken Apple heeft nog niet gereageerd op de negatieve reacties op zijn privacybeleid. In ieder geval is het duidelijk dat bedrijven er niet echt op zitten te wachten dat gebruikers zich bewuster worden gemaakt van hun rechten. Het is wel slapende honden wakker maken, maar is het niet juist positief om ze bewust te maken van hun online aanwezigheid en wat bedrijven zoal over ze te weten komen? Zolang er geld mee gemoeid is, zeker zulke flinke bedragen, zal het altijd een discussie blijven.